Schaatsicoon Marianne Timmer voorziet een spannende strijd op de 1000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Jutta Leerdam is getergd om te winnen op haar favoriete afstand, maar dan zal ze landgenote Femke Kok moeten verslaan. Timmer denkt dat Leerdam wel een voordeel heeft. "Dan denk je: ja, shit."

De Winterspelen in Milaan gaan vrijdag van start en drievoudig olympisch kampioen Timmer blikt alvast vooruit op een spannende strijd. ‘Jutta Leerdam versus Femke Kok is dé clash op Winterspelen’, luidt de stelling in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. De ex-topschaatsster denkt dat het er inderdaad hard aan toe kan gaan tussen die twee op de 1000 meter.

"Als Femke doet wat ze kan, dan is ze sneller dan Jutta", denkt Timmer. "Maar ik denk dat Jutta mentaal sterker is. Jutta is zo getergd op die 1000." Voor Leerdam is goud op haar geliefde afstand het ultieme doel. Vier jaar geleden pakte ze het zilver achter de Japanse Miho Takagi.

'Mentale tik'

Timmer denkt dat Leerdam de eerste klap al heeft uitgedeeld aan Kok met haar baanrecord tijdens de World Cup in Inzell. De schaatsster van Team Reggeborgh werd daar uiteindelijk derde in 1.13,67, achter Takagi. "Ik denk dat dat wel een mentale tik was", aldus Timmer.

Ze denkt dat de 27-jarige Leerdam daarmee wel indruk heeft gemaakt, maar ook met haar voorkomen buiten het ijs. "Jutta is natuurlijk zeer aanwezig en het kan ook intimiderend overkomen", legt Timmer uit. "Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt met andere sporters in mijn tijd. Die zijn imposant en imponerend en ik vind dat grappig als iemand dat doet, maar niet iedereen is daar tegen opgewassen."

'Dat kan extra druk geven'

"Dat zou best wel impact kunnen hebben", vervolgt het schaatsicoon. Toch heeft Kok volgens haar de kwaliteit in huis om Leerdam te verslaan. "Dan denk ik: Femke is een gevoelige sprinter, maar ze heeft snelheid in huis. Ze kan veel sneller openen dan Jutta. De eerste ronde doet ze echt niet voor haar onder. En dan heeft zij die voorsprong en dan doorkachelen die laatste ronde en dat doet ze op die 1500 meter wel."

Als Timmer naar de races van Kok op de 1500 meter kijkt, zou de 1000 volgens haar ook nog beter moeten kunnen. "Zwart-wit gezien zou zij sneller zijn", zegt ze. "Maar als je Jutta aan de start ziet staan, dan denk je: ja, shit. Dat kan extra druk geven."

De 1000 meter vrouwen wordt in Milaan verreden op maandag 9 februari. Naast Leerdam en Kok komt Suzanne Schulting voor Nederland in actie op dat onderdeel.

