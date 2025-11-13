De eerste World Cup van het schaatsseizoen staat komend weekend op het programma in Salt Lake City. Daar zullen de topschaatsers voor het eerst de strijd aangaan op het internationale podium. Voor het zover is, stelt voormalig kampioene Brittany Bowe de coaches voor een onmogelijk dilemma.

De Amerikaanse oud-topschaatser ziet weer veel bekende gezichten op de ijsbaan in Salt Lake City. Bowe won in haar carrière vier keer goud op de WK afstanden. Ze pakte ook twee olympisch bronzen medailles, één op de Spelen van 2018 in Pyeongchang en één in 2022 in Beijing.

Dilemma

Ze maakt van de gelegenheid gebruik om de coaches voor een onmodelijk dilemma te stellen. "Ze zijn hier allemaal voor de eerste World Cup van het seizoen, dus we moesten het ze moeilijk maken", schrijft Bowe bij een video op Instagram. Ze vraagt hen of ze liever hun stem zouden verliezen voor een training of hun stopwatch. "Geen makkelijke keuze in een sport waarbij tijd alles is."

Zowel de stem als de stopwatch zijn voor trainers essentieel om hun talenten aan een optimaal resultaat te helpen. Ze zijn dan ook niet eensgezind. Voor Erwin ten Hove, van Team IKOX20, is de keuze snel gemaakt. "Mijn stopwatch kwijtraken. Coachen is praten met mijn atleten", stelt hij.

'Als het missen van een arm'

Bij de Italiaanse bond FISG kiezen ze ook voor het missen van de stopwatch. "Dat gebeurt al zo vaak." Amerikaanse coach Ryan Shimabukuro denkt daar anders over. "Mijn stopwatch kwijtraken is als het missen van een arm", zegt hij met twee klokken om zijn nek gehangen.

Uiteindelijk komt de teller op tien stemmen voor het verliezen van hun stopwatch en zeven voor het kwijtraken van de stem.

Olympische Spelen

De World Cup in Salt Lake City is een mooie eerste test richting de Olympische Winterspelen van Milaan in februari. De Nederlandse toppers die zich bij de NK afstanden hebben geplaatst voor het internationale toernooi kunnen zich hier meten met hun grootste concurrenten.

Er staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Zeker de wedstrijden in Salt Lake City en Calgary worden interessant, omdat daar wereldrecords verbroken kunnen worden. De banen in de Verenigde Staten en Canada gelden als snelste ter wereld. Het OKT wordt gehouden in Heerenveen en vindt plaats van 26 tot en met 30 december. Daar worden de tickets voor de Spelen verdeeld.