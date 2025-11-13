Het duurt nog 85 dagen tot de Olympische Spelen in Milaan gaan beginnen. Komend weekend treffen de internationale topschaatsers elkaar voor het eerst tijdens de World Cup in Salt Lake City, een baan waar de meesten al talloze keren hebben gereden. Dat is een groot verschil met de olympische ijsbaan van Milaan waar nog niemand een voet op het ijs heeft gezet. "Dat is natuurlijk vet raar."

"Ik ben enorm benieuwd over hoe de baan in Milaan eruit komt te zien", begint oud-topschaatsster Marianne Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Ze legt uit dat de ijsbaan voormalig een evenementenhal was en nu verbouwd wordt voor de Olympische Spelen. "Hij wordt nu helemaal afgeschermd, dus je mag ook niet naar binnen."

'Het is natuurlijk vet raar'

De Italiaanse oud-topschaatser Enrico Fabris is het Milanees uithangbord van de olympische schaatsbaan. "Hij zei: we hebben de beste ijsmakers hierop zitten, dus we willen er een mooi evenement van maken, waar het aan niets ontbreekt'', vertelt Timmer. "Ik heb al wel wat beelden gezien. Het ziet er mooi uit."

Toch hekelt Timmer dat er voor de Olympische Spelen geen profwedstrijden worden gereden op de ijsbaan van Milaan. "Het is natuurlijk vet raar dat daar nog geen World Cups zijn gereden. Want je wil het ijs daar voelen en weten: waar kom ik terecht? Dat vond ik zelf erg fijn." Toch verrast het de drievoudig olympisch kampioene niet dat dit juist bij deze Spelen gebeurt. "Dit is echt op z'n Italiaans; lekker laat en we zien het wel."

'Dat zegt gewoon niks'

Toch worden er wel wedstrijden op de Milanese baan gereden voor de Spelen. Zo wordt er eind november een World Cup voor junioren gehouden. Toch denk Timmer dat de Nederlandse topschaatsers daar niets aan hebben. "Dat zegt gewoon niks. Als daar een groot evenement is, wil je daar gewoon gereden hebben'', zo stelt ze. "Dat is gewoon heel raar."

