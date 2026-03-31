Nu het schaatskampioen erop zit, kunnen de Nederlandse toppers zich bezig houden met afleidende klusjes. Zo ook Merel Conijn, die op de Olympische Winterspelen in Milaan zilver won op de 5000 meter. Zij dook op, op Circuit Zandvoort.

Waar Conijn de Spelen van 2022 op één tiende seconde aan zich voorbij moest laten gaan, was ze er in Italië wel bij. De rijdster van Team AH-Zaanlander was zelfs dicht bij goud op de 5 kilometer, maar in de slotmeters perste thuisfavoriete Francesca Lollobrigida er een enorme uitsprint uit. Desondanks was Conijn in de wolken met olympisch zilver.

Gezondheidsproblemen

Zeker omdat ze kampte met gezondheidsproblemen. "Dit is echt zo'n groot contrast met drie jaar geleden. Toen hebben ze tegen me gezegd dat ik er vier jaar uit zou liggen en we zitten nu op drie jaar", blikte Conijn terug na haar zilveren medaille. In 2021 kampte ze met een calciumtekort in haar lichaam.

"Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn lichaam heel erg veranderd is en anders op trainingen reageert", zei ze. "Dat heb ik de eerste paar jaar heel moeilijk gevonden. Je hebt ook je eigen verwachtingen. Het kan superfrustrerend zijn als een training niet gaat zoals je wilt. Er is een hele tijd geweest waarin ik dacht: ga ik nog wel op dit niveau kunnen schaatsen? Ik ben vet blij dat het zo snel is opgebouwd."

Circuit Zandvoort Run

Afgelopen weekeinde kon Conijn vol trots in haar TeamNL-outfit naar Circuit Zandvoort afreizen. Daar deed de topschaatsster zelf niet mee aan de marathon, maar speelde ze wel een belangrijke rol. Op de baan waar normaal gesproken onder anderen Max Verstappen in de Formule 1 overheen scheurt, gaf Conijn het startschot en hield ze de finishvlag vast.

Er werd zo'n 190.000 euro ingezameld voor onderzoek en kwaliteitsverbetering voor mensen met diabetes. Er deden meer dan 20.000 deelnemers mee. Conijn genoot er met volle teugen van, zo valt te zien op haar Instagram. "Fantastisch dat je erbij was Merel! Dank voor je enthousiaste aanwezigheid", schreef de organisatie, die ook nog een brutale vraag had: "Volgend jaar de 4 kilometer dan maar rennen?"