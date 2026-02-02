Noem het woord 'OnlyFans' en er wordt meteen gedacht aan naaktcontent. Maar daar probeert de Belgische topschaatser Bart Swings verandering in te brengen. De regerend olympisch kampioen op de mass start is officieel verbonden aan het platform en laat zien dat het óók gebruikt kan worden voor hele andere doeleinden. Joy Beune zit er als teamgenote bovenop als Swings content maakt.

De 34-jarige Swings hoopt op de mass start in Milaan zijn kunstje van 2022 in Peking te herhalen. De Belg won toen goud en stapt dus als regerend kampioen het ijs in Italië op. Met één grote verandering ten opzichte van vier jaar geleden in China. Op zijn mouw prijkt zijn sponsor OnlyFans. De rijder van de Nederlandse ploeg Team IKO-X2O is daarmee een pionier in het schaatsen.

Geen naakt of seksuele content

Kom bij de ploeggenoot van Beune en Sebas Diniz niet aan met grapjes over naaktcontent of expliciet seksuele posts op OnlyFans. Hoewel wereldwijd veel (vooral vrouwelijke) makers hun fans achter een betaalaccount trakteren op elk gewenste content, gooit Swings het over een hele andere boeg. Hij trekt schaatsfans naar het platform om ze deelgenoot te maken van zijn reis naar de internationale top.

Betaalde content

Zo gebruikt hij zijn gratis sociale media als Instagram als teaser naar zijn OnlyFans, waar diepgaandere beelden van bijvoorbeeld zijn herstel na een blessure of een kijkje achter de schermen bij een race. In tegenstelling tot op Instagram krijgt de olympisch kampioen van 2022 er daar wel betaald voor.

'Daarvoor moet je me dus niet volgen'

Natuurlijk is Swings ook niet op zijn achterhoofd gevallen en is hij zich terdege bewust van de reputatie die aan het platform kleeft. "Maar dat schrikt me niet af, omdat ik zulke dingen niet ga doen. Daarvoor moet je me dus niet volgen", zei hij met een knipoog bij de bekendmaking van de sponsordeal.

'Een bepaald imago'

"OnlyFans geeft me financiële ondersteuning, waardoor ik meer mogelijkheden heb om kwaliteitsvideo’s te maken. Mensen hoeven trouwens niet te betalen voor mijn content", zei hij tegen HLN. "OnlyFans heeft natuurlijk een bepaald imago door de video’s die erop verschijnen. Maar ik vind het oorspronkelijke idee achter het platform wel mooi: jezelf dichter bij je fans brengen door content op hun maat te maken."

Olympische Spelen in Milaan

Zo krijgen fans op zijn OnlyFans veel beelden en informatie over zijn herstel van een slepende blessure die hem de afgelopen jaren meermaals aan de kant hield. Of hem dat ook parten gaat spelen op de Winterspelen in Milaan, is afwachten. Swings komt in actie op de vijf kilometer, de tien kilometer en natuurlijk op 'zijn' mass start.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.