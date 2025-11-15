De Belg Bart Swings voelt zich weer officieel schaatser. Daar zag het lang niet naar uit, vanwege aanhoudend fysiek malheur. Vrijdag deed hij mij aan de eerste World Cup van het seizoen, in Salt Lake City. Swings werd dertiende op de 5000 meter, maar meedoen was al een overwinning voor de 34-jarige.

Swings kampte met een knieblessure die maar niet over leek te gaan. Wat de Belg ook probeerde, niets hielp. Hij vreesde zelfs dat hij nooit meer zonder pijn op het ijs kon staan. "Dat was mijn angst en dan was ik ook niet lang meer doorgegaan met deze sport", onthult Swings.

Revalidatie te volgen op OnlyFans

Swings keerde afgelopen zomer terug naar het huis van zijn ouders, omdat hij vlak bij hen naar de fysio ging. Hij sliep op zijn oude slaapkamer, die vol stond met prijzen en medailles uit zijn verleden. "Ik heb in die tijd veel steun aan mijn ouders en familie gehad", vertelt hij in gesprek met de NOS.

De 34-jarige Swings hield via zijn sponsor OnlyFans zijn aanhang op de hoogte van zijn herstel. Na een mislukte video vloekte hij, wat ook op het nieuws in België te zien was. "Voor mij had er wel in geknipt mogen worden. Zeker toen ik erachter kwam dat het ook werd uitgezonden op het journaal in België. Het was heel veel ‘facking’. Maar dat hoort er wel bij", zei de Belg eerder in een interview met Sportnieuws.nl.

Uiteindelijk kwam de oplossing door een spuit in zijn knie. Vrijdag zette Swings de eerste stapjes in wat het seizoen van titelprolongatie moet worden op de Olympische Spelen. In Milaan verdedigt hij zijn gouden medaille op de massa start. "Het kan een mooi verhaal worden en dat gaan we ervan proberen te maken."

Ouders hebben tickets

Hij hoopt het dan te vieren met zijn ouders, die al tickets hebben. "Ik kijk ernaar uit dat vrienden en familie daar nu kunnen komen kijken, daar zag het een maand geleden nog niet naar uit."

