Schaatsdiva Jutta Leerdam haalt uit naar ex-werkgever Jumbo-Visma: 'Heel jammer en respectloos'

Jutta Leerdam is niet te spreken over de manier waarop haar oude werkgever Jumbo-Visma hun spaak gelopen onderhandelingen naar de buitenwereld heeft verkondigd. In een reactie op Instagram vertelt ze eerst háár kant van het verhaal, om vervolgens uit te halen naar de uitspraken van commercieel directeur Sven Kramer van Jumbo-Visma.

Op haar sociale media plaatst Leerdam een bericht waarin ze een update geeft aan haar volgers. Daarin bevestigt ze haar einde bij Jumbo-Visma en legt ze uit waarom. "Ik heb een nieuwe uitdaging nodig op dit moment van mijn carrière." Waar die toekomst dan ligt, probeerde sportmarketeer Chris Woerts te voorspellen. Hij denkt dat haar toekomst niet in Nederland ligt.

Harde uithaal Leerdam na verschil in uitleg

Opvallend aan de reactie van Leerdam is, is dat die heel anders is dan de uitleg van haar recente werkgever. Kramer sprak van 'één team, één taak' en dat 'niemand groter is dan de ploeg'. Leerdam zegt dat ze juist een nieuwe uitdaging zoekt. Twee verhalen die niet op elkaar lijken en dat viel ook haar volgers op.

Leerdam voelt zich aangevallen en noemt haar reactie ook damage control. Daarmee wil ze aangeven dat ze het nodig vond om ook haar kant van het verhaal te vertellen, omdat ze de reactie van Jumbo-Visma niet eerlijk vindt. Met een flinke uithaal richting haar oude ploeg: "Heel jammer en respectloos", schrijft ze.

De uithaal van Jutta Leerdam op de reactie van Jumbo-Visma. ©Instagram Jutta Leerdam

Bewuste keuze Jutta Leerdam

"Met nog maar twee jaar te gaan tot de Olympische Spelen heb ik hier natuurlijk goed over nagedacht", stelt de vriendin van Jake Paul. "Ik moet mijn hart en mijn gevoel volgen over wat ik nu wil gaan doen." Daarnaast bedankt zij haar coaches, met in het bijzonder Jac Orie, haar teamgenoten, haar fysio's en haar sponsoren.

Leegloop Jumbo-Visma

Het vertrek van Leerdam past in de leegloop van Jumbo-Visma. De resultaten afgelopen jaar waren teleurstellend en dat moet volgend seizoen anders zijn. Daarom wordt er gekozen voor nieuw en jong bloed, waardoor andere schaatsers moeten vertrekken bij de ploeg van Orie.

Jake Paul

De laatste tijd vertoeft Leerdam met haar vriend Jake Paul op Puerto Rico. De twee genieten van het landschap en goede weer op het eiland, nu de schaatster in een vakantieperiode zit. Paul maakt zich op voor een grootst gevecht: hij neemt het deze zomer op tegen oud-zwaartgewicht wereldkampioen Mike Tyson.