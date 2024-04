Jutta Leerdam moet op zoek naar andere schaatsploeg, Jumbo-Visma beëindigt samenwerking

Jutta Leerdam gaat niet verder bij schaatsteam Jumbo-Visma. De Nederlandse schaatsdiva had een contract bij de geel-zwarte ploeg dat op 1 april afliep. Hoewel ze nog in gesprek was met Jumbo-Visma over een eventuele verlenging, heeft de ploeg de onderhandelingen gestopt.

Dat meldt de Telegraaf maandagmiddag. De krant vroeg vaak om opheldering, omdat het sinds het aflopen van Leerdams contract stil bleef. De leiding van Jumbo-Visma heeft de onderhandelingen gestopt. Tegen het Algemeen Dagblad was commercieel directeur Sven Kramer ook duidelijk over de beëindiging van de samenwerking. "We hebben gekozen voor een heel duidelijke route, met duidelijke keuzes. Eén team, één taak. Niemand is bij ons groter dan het team.”

'Niet de overtuiging die nodig is'

"We hebben Jutta een zeer mooi aanbod gedaan om de samenwerking voort te zetten”, zegt schaatslegende Sven Kramer tegen de Telegraaf. "Daarbij hebben wij een heldere visie over hoe die samenwerking met elkaar in te vullen. Wij proefden vanuit Jutta niet de overtuiging en het commitment dat in onze ogen nodig is om samen succesvol te kunnen voortzetten. Daarop hebben wij vorige week besloten de gesprekken te stoppen en de samenwerking te beëindigen.”

'Jutta kan ons altijd bellen'

Wat nu? Jillert Anema zei eerder al dat Leerdam van harte welkom is bij zijn team AH Zaanlander. Daar zou Leerdam qua naam en reputatie prima passen als vervanger van de inmiddels gestopte Irene Schouten. Zij was het boegbeeld van de ploeg, waar verder ook Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma onderdeel van zijn. Met Leerdam zou Anema een nieuw boegbeeld binnenhalen. "Jutta kan ons altijd bellen, dan gaan we het gesprek aan. Een topper kan bij ons genoeg verdienen", zei de excentrieke trainer eerder.

'Ze heeft zich een beetje geïsoleerd van de rest'

Sportmarketeer Chris Woerts voorziet problemen met de status van Leerdam in het schaatsen, maar vooral op sociale media. "Zij heeft niet de sociale cohesie die je mag verwachten van een ploeggenoot", zei hij eerder in gesprek met Sportnieuws.nl. "Zij heeft zich een beetje geïsoleerd van de rest van de ploeg en dat geeft altijd frictie. Het enige wat zij kan doen is aanpassen aan de ploegstructuur en niet een einzelgänger zijn. Want dan zet je jezelf buiten de ploeg en dan is het gedoemd te mislukken."

Leegloop bij Jumbo-Visma

Het afscheid van Leerdam bij Jumbo-Visma is onderdeel van een grote schoonmaak waar Kramer mee bezig is. De afgelopen weken verliet de ene na de andere schaatser het team van trainer Jac Orie. Thomas Krol stopte en Antoinette Rijpma-de Jong koos voor Team Reggeborgh. Al die transfers zijn onderdeel van het plan van Jumbo-Visma om internationaal weer veel prijzen te pakken. Het afgelopen seizoen waren de resultaten van al die schaatsers in het geel-zwart teleurstellend. Leerdam werd sinds haar overstap naar Jumbo-Visma in 2022 wereldkampioen en Europees kampioen op de 1000 meter.

Leegloop bij Jumbo-Visma zet door: ook oud-wereldkampioen Kai Verbij verlaat schaatsploeg Schaatsteam Jumbo-Visma en voormalig wereldkampioen Kai Verbij gaan per direct uit elkaar. Het team schrijft dat dat in goed overleg is gebeurd.

"We hebben de afgelopen periode duidelijke keuzes gemaakt”, zegt Kramer. "Van veel schaatsers is afscheid genomen. We gaan opnieuw bouwen en kiezen voor een jonge groep sporters, die vanuit een gezamenlijke ambitie de komende twee jaar hard gaan werken richting de Olympische Spelen van Milaan in 2026.” Een van die jonge schaatsers is Joep Wennemars. Hij wordt één van de leiders van het nieuwe Jumbo-Visma.