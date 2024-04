Jutta Leerdam zegt sorry tegen fans en werkt zich in het zweet op vakantie

Het schaatsseizoen is voorbij, maar stilzitten doet Jutta Leerdam zeker niet. De schaatsdiva werkt zich aan de andere kant van de wereld volop in het zweet in de gym. Ook biedt ze haar excuses aan aan haar volgers.

Leerdam is al een lange tijd op Puerto Rico, een tropisch eiland in de Caraïbische zee. Leerdam is daar omdat haar vriend Jake Paul ook op het eiland traint. Hij is volop bezig met zijn aanstaande gevecht met Mike Tyson. Maar ook Leerdam zit niet stil en werkt zich flink in het zweet om fit te blijven.

Leerdam zegt sorry

Via meerdere Instagram Stories deelt Leerdam beelden uit de sportschool, waar ze 's ochtends verschillende oefeningen uitvoert op de apparaten. In een beschrijving zegt ze ook even 'sorry' tegen haar fans. "Ik post de laatste tijd minder. Ik ben veel aan het sporten en leef mijn leven hier zonder mijn telefoon", schrijft ze, gericht aan haar 4,3 miljoen volgers.

Jutta Leerdam werkt zich in het zweet in Puerto Rico © Instagram Jutta Leerdam

Eerder deze week trotseerde Leerdam ook de buitenlucht van Puerto Rico. En dat viel niet mee. De schaatsster werd tijdens een rondje hardlopen getroffen door een gigantische plensbui.

Rennende Jutta Leerdam overvallen door tropische bui in Puerto Rico, maar dat deert haar niet Terwijl iedereen zich in Nederland nog altijd drukmaakt om de sportieve toekomst van Jutta Leerdam, zit de schaatsster zelf voorlopig nog niet op hete kolen om haar vakantie af te breken en terug te komen en haar beslissing kenbaar te maken.

Waar schaatst Leerdam volgend seizoen?

Waar Leerdam komend jaar schaatst, blijft voorlopig onduidelijk. Haar contract liep op 1 april af bij Jumbo-Visma en het is de vraag of ze nog terugkeert bij de geel-zwarte brigade. Het sinds haar contract afloopt al weken stil rondom het contract van Leerdam.

Sportmarketeer Chris Woerts verwacht dat ze gewoon terugkeert bij Jumbo-Visma, al moeten er dan volgens hem wel andere afspraken worden gemaakt. "Dan moet ze zich wel aanpassen aan de ploegdiscipline en niet aan haar individuele discipline", aldus Woerts tegen deze site.

Jutta Leerdam officieel zonder contract: om deze redenen heeft ze nog niet bijgetekend bij Jumbo-Vimsa Jutta Leerdam loopt 1 april officieel uit haar contract bij Jumbo-Visma. De Nederlandse heeft nog altijd geen nieuwe verbintenis getekend en dat roept vraagtekens op bij de fans. Check hier wat de opties zijn van Leerdam.

Woerts ziet dat de schaatsster, zesvoudig wereldkampioene, soms meer aan haar imago denkt dan het groepsgevoel. "Leerdam heeft niet de sociale cohesie die je mag verwachten van een ploeggenoot. Zij heeft zich een beetje geïsoleerd van de rest van de ploeg en dat geeft altijd frictie. Het enige wat zij kan doen is aanpassen aan de ploegstructuur en niet een einzelgänger zijn. Want dan zet je jezelf buiten de ploeg en dan is het gedoemd te mislukken."