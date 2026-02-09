Sander Eitrem kende zondag het hoogtepunt uit zijn carrière met olympisch goud op de 5000 meter. De Noor was dolgelukkig maar dat gold ook voor zijn vriendin Aurora Grinden Løvås. Zij hield het op de tribune niet droog.

Eitrem hoorde zondag bij de favorieten voor de titel bij de 5000 meter, maar de Noor wist het waar te maken. Hij reed het olympisch record uit de boeken en pakte goud op zijn favoriete afstand. Eitrem had een delegatie aan fans bij en daaronder zat ook zijn vriendin. Løvås schaatst zelf ook en daardoor kon ze zich goed inleven in wat haar vriend doormaakte. Ze hield het dan ook niet droog tijdens en na zijn race, zo is te zien op haar Instagram.

"Wanneer je vriendje de Olympische Spelen wint. Ik ben zo ongelofelijk trots op hem", plaatst Løvås als tekst bij de video van de hoogtepunten van Eitrem zijn zondag. "Ik heb er geen woorden voor. Ik ben echt ontzettend trots", zet ze er ook nog bij in de caption van de post. Løvås komt later in de Olympische Spelen ook zelf nog in actie. Zij is net als haar vriend Eitrem schaatser en komt ook uit voor Noorwegen.

Sander Eitrem

Eitrem wist zelf zijn tranen goed te bedwingen gedurende de prijsuitreiking en zijn race, maar tijdens een interview voor NRK samen met zijn vriendin, brak hij. "Dit is echt geweldig. Ik kan niet onder woorden brengen wat ik heb gezien", vertelt Løvås in het interview. "Ik weet hoe veel dit voor hem betekent en dat betekent het ook voor mij. Hij heeft er zo hard voor gewerkt en het is fantastisch als je daarvoor de beloning krijgt die je zo graag wilt."