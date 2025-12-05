Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz heeft een sensationeel baanrecord gereden op de 1500 meter bij de World Cup van Heerenveen. De 21-jarige was te sterk voor Nederlanders Joep Wennemars en Kjeld Nuis, die het record zes jaar lang in handen had.

Voor Joep Wennemars stond een clash met Amerikaans fenomeen Jordan Stolz op het programma. Die was dit seizoen nog ongeslagen. De Nederlander was sneller in de opening maar was kansloos toen de Amerikaan ging versnellen. Stolz reed een sensationeel baanrecord van 1:42.55.

Kjeld Nuis wilde zijn oude baanrecord, dat al zes jaar op zijn naam stond, niet zomaar uit handen geven aan Stolz. Hij reed een sterke rit, onder het schema van zijn beste tijd ooit gereden in Thialf (1.43,00). Maar moet toch genoegen nemen met de tweede plek. Zijn tijd was 1:43.31.

Wennemars reed 1:44.86, wat goed was voor de zesde plek. Tim Prins was nog een fractie sneller: 1:44.82. De Nederlandse Tijmen Snel reed 1:44.99.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.