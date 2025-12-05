Schaatsicoon Ireen Wüst heeft tijdens de World Cup in Heerenveen haar duidelijke mening uitgesproken over het besluit van Merel Conijn om de wedstrijden in Noord-Amerika over te slaan. Ze kan de toelichting van Team AH-Zaanlander begrijpen, 'maar ergens ook weer niet'.

Merel Conijn keerde in Heerenveen terug in de World Cup, nadat ze de eerste wedstrijden in Noord-Amerika oversloeg. De Nederlands kampioene op de 5000 meter kreeg een wildcard voor de strijd in Thialf. "Mijn schaatshart vindt daar heel veel van", zegt Wüst desgevraagd bij NOS.

"Volgens mij heeft Arjan Samplonius (coach, red.) gezegd: het gaat dit seizoen maar om twee wedstrijden het OKT en de Olympische Spelen", zegt de zesvoudig olympisch kampioene. "Ergens heeft hij daar gelijk in, maar ook weer niet. Het is ook mooi om als schaatser wedstrijden te rijden en niet het hele seizoen te trainen voor twee wedstrijden."

Kanttekening

"Je wil ook gewoon die World Cups goed rijden", is Wüst duidelijk. "Dat zijn hartstikke leuke wedstrijden. Ik vond het fantastisch om op snel ijs in Noord-Amerika te rijden." Ze spreekt zich vervolgens ook uit over een andere opvallende keuze van het schaatsteam. "Daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen: dan zou ik niet pas twee dagen van te voren aankomen."

Mentaal

Tuitert is het er helemaal mee eens, ook met de kanttekening van Wüst. "Als je dan twee dagen van te voren daar naartoe reist, dan kun je net zo goed thuisblijven." Hij ziet ook in dat het voor Conijn misschien beter is om in Nederland te blijven. "Ze beschermen haar een beetje omdat zij daar slecht mee om kan gaan, ook mentaal."

Conijn startte in Thialf in de eerste rit van de A-groep op de 5000 meter en reed een tijd van 6:53.30. Daarmee stelde ze wat teleur. Op het NK reed ze nog 6.41.48. "Ze sprankelde niet", was het oordeel van Wüst. "Ze was traag", stelt Tuitert.

Kritiek Marianne Timmer

Ex-topschaatsster Marianne Timmer was eerder in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside ook al kritisch op de aanpak van Team AH-Zaanlander, dat dus pas twee dagen voor de start van de World Cup in Salt Lake City naar de Verenigde Staten afreisde. "Dat is gewoon een zelfmoordpoging als je het mij vraagt. En op hoogte én met het tijdverschil, dan ga je niet goed rijden." Marijke Groenewegen degradeerde daar op de 1500 meter naar de B-groep en Elisa Dul overkwam op de 3000 meter hetzelfde.

