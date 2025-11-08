Het schaatsseizoen is begonnen. Dus ligt de focus van wereldtopper Jutta Leerdam volledig op het ijs. Toch vindt de Nederlandse toch nog tijd om haar miljoenen volgers op Instagram te trakteren op de nodige foto's. En er is er eentje die uit het oog springt.

Leerdam bevindt zich momenteel in de Verenigde Staten, waar volgende week de eerste World Cup van het olympische schaatsseizoen wordt verreden. In Salt Lake City welteverstaan. Om alvast aan de tijd en hoogte te wennen, besloot Leerdam al vroeg deze week het vliegtuig te pakken naar de andere kant van de oceaan.

Dat Leerdam meedoet aan de wereldbekerwedstrijden lijkt een vanzelfsprekendheid. Maar dat was het allerminst. De Westlandse kampte vorig weekend bij de NK afstanden met fysiek ongemak en plaatste zich met name op de 500 meter op het nippertje voor de World Cups. Leerdam werd vijfde. Op 'haar' 1000 meter stond ze de nationale titel na zes jaar op rij te hebben gewonnen af aan Femke Kok.

Schattige foto van jonge fan

Op Instagram deelde Leerdam meerdere foto's, vooral selfies, van het toernooi in schaatstempel Thialf. Maar er is er eentje die uit het oog springt. Die van een jong meisje die een meegenomen A4'tje omhoog houdt met de tekst 'Hup Jutta Leerdam'. Ook staan er nog twee hartjes op het papiertje. De foto is genomen vanuit het publiek, vermoedelijk door een bekende van Leerdam.

Let op: de foto in kwestie is de vierde in het rijtje van de onderstaande fotoreeks:

'Zo mooi', reageert Leerdams moeder Monique op de post. Zusje Beaudine schrijft: 'Hou van het'. Haar verloofde Jake Paul kan natuurlijk niet achterblijven. 'Wish I was with you, liefje', plaatst hij eronder. De Amerikaanse bokser was dus graag bij Leerdam geweest.

Afgeblazen gevecht

Wellicht kan dat nog. Vanaf 14 november begint de World Cup in Salt Lake City. Op die dag had Paul eigenlijk een gevecht staan met Gervonta Davis, maar dat ging vanwege een aanklacht tegen zijn tegenstander wegens mishandeling niet door. Wie weet vindt Paul nu een gaatje in zijn agenda om zijn vriendin aan te komen moedigen.