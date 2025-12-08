Jutta Leerdam hoort zonder enige twijfel bij de grote favorieten om bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) een startbewijs voor de Spelen af te dwingen op de 500 en 1000 meter, maar mogelijk zien we haar in Milaan nog op een derde afstand. De topschaatsster heeft namelijk besloten om bij het kwalificatietoernooi voor de Winterspelen een opvallend uitstapje te maken.

Leerdam gaat bij het OKT, dat van 26 tot en met 30 december wordt gehouden, namelijk meedoen aan drie afstanden. Ze doet vanzelfsprekend mee aan de 500 en de 1000 meter, want daar hoort ze bij de absolute wereldtop. Dat liet ze afgelopen weekend bij de World Cup in Heerenveen nog maar eens zien door op de kilometer goud te pakken en op de kortste afstand pakte ze een zilveren plak.

Later deze maand gaat ze bij het OKT echter ook meedoen aan de 1500 meter. "Dat is de laatste dag van dat olympisch kwalificatietoernooi', vertelde Leerdam tegen De Telegraaf. "Ik heb niet veel te verliezen, de 500 en 1000 meter zitten er dan al op. Ik vind het leuk om te doen. Ik heb daar geen verwachtingen bij. Mocht ik me plaatsen, dan is dat een bonus."

Planning OKT helpt Leerdam

Waar er bij de World Cups soms meerdere afstanden op een dag worden gereden, is dat tijdens het kwalificatietoernooi voor de Spelen niet het geval. De vijf individuele afstanden bij de mannen en de vrouwen worden uitgesmeerd over vijf dagen.

Voor Leerdam is de planning precies goed, want op vrijdag 26 december moet ze aan de bak op de 1000 meter, op 28 december staat de 500 meter op het programma en op 29 december is pas de 1500 meter. Daardoor lijden haar twee beste onderdelen dus niet onder een deelname op de langste van de drie afstanden.

Femke Kok

Het besluit van Leerdam betekent dat ze haar rivale Femke Kok zelfs drie keer tegen gaat komen bij het OKT. Zij liet eerder al doorschemeren ook alle drie de afstanden te gaan rijden door de planning tijdens het OKT.

Kok is al jaren nagenoeg onverslaanbaar op de 500 meter, maar blijkt ook geweldige tijden op de 1500 meter te kunnen rijden. Ze reed in aanloop naar het seizoen namelijk een bij een trainingswedstrijd op die afstand het baanrecord in Thialf uit de boeken.

Olympische Spelen

Mogelijk zien we Leerdam en Kok op de Spelen dus op drie verschillende afstanden in actie. Ook daar is de planning precies goed voor beide schaatssters. Net als bij het OKT wordt de 1500 meter voor vrouwen pas na de twee kortste afstanden gehouden. Daar zijn de onderdelen overigens nog verder uitgesmeerd. De 1000 meter is op 9 februari, de 500 meter op 15 februari en de 1500 meter pas op 20 februari.

Ervaring Leerdam op 1500 meter

Waar Kok al meer dan vijf jaar geen officiële wedstrijd op de 1500 meter heeft gereden, deed Leerdam twee jaar geleden nog mee op het onderdeel bij de NK afstanden. Ze eindigde toen als zesde, maar pakte op de twee NK's daarvoor zelfs brons. Op de WK afstanden van 2023 eindigde Leerdam op een verdienstelijke zevende plek op de 1500 meter.

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

