Jorrit Bergsma hoopt over een half jaar mee te doen aan zijn vierde Olympische Spelen. De inmiddels 39-jarige won in 2014 bij zijn debuut verrassend goud op de 10 kilometer door Sven Kramer te kloppen. Tegen schaatslegende Marianne Timmer vertelt de topschaatser van AH Zaanlander dat de tijden nu wel veranderd zijn.

Want natuurlijk wil Bergsma het huzarenstukje van 2014 herhalen. Toen werd hij in een klap wereldberoemd door Kramer in een sublieme tijd te kloppen en het goud op de Spelen van Sochi te winnen. Dat zou hij natuurlijk twaalf jaar later in Milaan weer willen. "Ik moet me in eerste instantie gewoon gaan plaatsen voor de Spelen", stelt hij tegenover Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Bergsma heeft daar wel vertrouwen in. "Met een goeie rit, en in goeie doen is dat gewoon mogelijk."

Concurrentie is moordend

Waar er jarenlang maar een aantal schaatsers waren die een toptijd neer konden zetten op de 10 kilometer, is dat nu wel anders. "De concurrentie is onderhand wel vele malen groter geworden. Ook in eigen land", weet Bergsma. "In Sochi staken Sven en ik er ook op de Spelen met twintig seconden boven de rest uit. Dan hadden we een grote speling op de rest van het peloton. Nu, met Beau Snellink, Chris Huizinga, mogelijk ook Patrick Roest op de weg terug, Talsma… Allemaal mensen die dik onder de 13 minuten kunnen rijden."

Verslappen kan niet meer

En dan heeft de Nederlander alle buitenlandse toppers nog niet eens genoemd. Bergsma is dus gewaarschuwd, al weet hij zelf ook wel dat verslappen er niet meer in zit. "Met een slechte dag kom ik er niet meer, terwijl ik die ruimte in het verleden misschien wel had."

Olympische Winterspelen van Milaan

Of Bergsma zich mag opmaken voor de vierde Olympische Winterspelen, weten we aan het eind van dit jaar. Van 26 tot en met 30 december vindt het olympisch kwalificatietoernooi plaats in Thialf. Bergsma won in zijn succesvolle carrière al drie plakken. In 2014 was er goud op de 10 kilometer en brons op de 5 kilometer. Vier jaar later moest hij het op de 10 kilometer doen met zilver.

Dromen van Goud met Jorrit Bergsma

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud gaat Marianne Timmer in gesprek met prominenten uit de schaatswereld. Deze aflevering is olympisch kampioen Jorrit Bergsma te gast. De ervaren schaatser van AH Zaanlander vertelt over zijn jarenlange carrière, zijn kansen voor de Spelen van 2026, zijn rol in een enorme rel op de Spelen en zijn gezin met oud-topschaatsster Heather Bergsma-Richardson.