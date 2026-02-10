Rondom topschaatsster Jutta Leerdam is altijd wel wat aan de hand. Zaken die lijken af te leiden van waar het om draait: presteren. Maar presteren deed ze: maandag werd Leerdam olympisch kampioene op de 1000 meter. Oud-topschaatser Erben Wennemars moet nu wat woorden inslikken.

Leerdam verbeterde in de slotrit van de 1000 meter het olympisch record dat twee ritjes eerder op de klokken was gezet door landgenote Femke Kok. Het had verlammend kunnen werken. Maar Leerdam van Team Kafra liet haar ongeëvenaarde power en wilskracht zien en dook bijna 0,3 seconden onder Koks tijd.

'Poppenkast rondom Jake Paul'

In de olympische podcast van het AD zegt Wennemars: "Ik ben best wel kritisch geweest op de hele poppenkanst rondom Jake Paul en privé vliegtuigen en reizen. Al die gekkigheid eromheen. Hoe kun je dan als topsporter jezelf nog goed voorbereiden? Maar dat heeft ze gedaan. Ze heeft altijd gezegd bij alle kritiek die ze krijgt: 9 februari. Dan gaat het gebeuren."

Joep Wennemars

Joep Wennemars, de zoon van Erben Wennemars, is in Milaan present om de 500, 1000 en 1500 meter te rijden. Op die middelste afstand is Wennemars de regerend wereldkampioen. Hij kent Leerdam nog uit hun gezamenlijke tijd bij het toenamlige Team Jumbo-Visma.

“Ik heb vol bewondering zitten kijken", zegt Wennemars tegen Sportnieuws.nl. Zijn vriendin Suzanne Schulting kwam als eerste in actie, maar haar tijd bleek al snel niet snel genoeg om mee te doen voor de medailles. “Ik hoopte natuurlijk dat Suzanne het zou doen. Maar daarna heb ik misschien wel een van de beste 1000 meters ooit gezien. Petje af voor Jutta Leerdam, groot sportvrouw."

Femke Kok

Leerdam en Kok werden maandagavond enkele uren na hun race gehuldigd in het Staatsloterij TeamNL Huis en om daar te komen, moesten ze nog wel een stuk met een bus door Milaan afleggen. Kok zat al in het busje, maar besloot toen toch om nog even uit te stappen. Dat deed ze niet zomaar, want ze wilde Jake Paul, de verloofde van Leerdam, en zijn moeder Pam Stepnick feliciteren.