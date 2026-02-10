Het optreden van schaatskampioene Jutta Leerdam was op de olympische 1000 meter groots en glorieus. Zij en nummer twee Femke Kok staken erbovenuit. Uittredend kampioene Miho Takagi (31) werd nog wel derde. De Japanse zat vol frustraties.

Takagi is een van de succesvolste schaatssters van haar generatie. En ze hoort tot een klein groepje vrouwen dat zowel wereldkampioen sprint als wereldkampioen allround is geworden. Maandag hoopte ze haar olympische titel op de 1000 meter te verlengen. Dit seizoen werd ze bij elke World Cup wat sterker. Ze leek de aansluiting met Leerdam te hebben gevonden.

Het was pas de derde keer dat kemphanen Takagi en Leerdam een rechtstreeks duel uitvochten. Bij de twee vorige confrontaties wonnen beide vrouwen eenmaal.

'Ik worstel daarmee'

Maar Takagi gaf 1,6 seconden toe op winnares Leerdam en dat is op deze afstand een flink gat. "Ik had graag nog een stapje hoger geëindigd. Ik vind het nog moeilijk om te beseffen wat mijn emoties me willen vertellen", zei ze tegen Eurosport.

Ze kon nog wel bewondering opbrengen voor de Nederlandse vrouwen. "Die andere twee deden het, zeg je dat zo, amazing. Ja, dat denk ik, amazing. Maar ik miste de energie om bij de eerste twee te eindigen." Over het beschrijven van haar gevoelens zei ze: "Ik worstel daar wel een beetje mee."

Verslagen

De krant The Japan Times redeneert dat Takagi weinig vreugde beleefde aan brons, gezien ze toch al de succesvolste Japanse olympiër ooit is. Alleen nieuw goud telt dan nog. "Na de race voelde ik me helemaal verslagen", zegt Takagi tegen de publicatie.

"Toen ik op het podium stapte en de kleur van mijn medaille zag, brons, ervoer ik een intense frustratie. Dat borrelde in me op. Gelukkig heb ik nog meer onderdelen bij deze Olympische Winterspelen. Ik heb de wilskracht om het hier niet mee te laten eindigen."

Team pursuit

Een van die kansen is bij de team pursuit, waarop Japan een podiumkandidaat is. "Sinds ik ben gearriveerd in Milaan voel ik dat ik steeds beter ga schaatsen", zo blikt Takagi vooruit. "Ik heb er nog geloof in, ik kan hier nog meer presteren."