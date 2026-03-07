Topschaatsster Marijke Groenewoud werd gehinderd voor de start van de 500 meter bij de WK allround. Vlak voordat ze wilde starten aan haar eerste afstand, werd haar rit uitgesteld omdat er een gat in het ijs zat. Erben Wennemars hekelt de actie van de desbetreffende ijsmeester.

Groenewoud stond klaar om van start te gaan op de 500 meter, nadat haar Nederlandse collega's Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong al een nette tijd hadden neergezet. Vlak voordat Groenewoud wilde starten, werd ze onderbroken. De ijsmeester greep in, omdat er een gaatje in het ijs zou zitten dat gerepareerd moest worden.

Even daarvoor was de Oostenrijkse Jeannine Rosner op haar gat gegaan, waardoor ze glijdend over de finish kwam. Daarmee molesteerde ze het ijs. De voorbereidingen van Groenewoud werden dus abrupt onderbroken, haar rit werd enkele minuten uitgesteld.

Balende Marijke Groenewoud

Uiteindelijk reed ze een teleurstellende rit. De schaatsster noteerde een tijd van 39.32 seconden en kwam hoofdschuddend over de finish. Wennemars nam het na afloop van de eerste afstand voor haar op bij de NOS.

'Gaat natuurlijk niks doen'

"Ik baal daarvan, van zo'n ijsreparatie. Dat is gewoon niet nodig. Dat is alleen maar voor de bühne. Dan kan de ijsmeester zeggen: 'We hebben er in ieder geval alles aan gedaan'. Maar ze stoppen er gewoon een beetje sneeuw in. Dat gaat natuurlijk helemaal niks doen. Als je daar met je schaats overheen rijdt, rijd je gewoon het sneeuw eruit", aldus de geïrriteerde Wennemars. "Jammer, het is gewoon niet nodig", voegde hij er later nog aan toe.