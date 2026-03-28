Erben Wennemars is na zijn actieve schaatscarrière een manusje van alles. Het 50-jarige schaatsicoon analyseert mondiale topwedstrijden op televisie en is daarnaast nog fervent sporter; Wennemars loopt marathons en doet aan Hyrox. Toch dreigt voor de oud-schaatser wel het einde aan een korte samenwerking. "Ik ga niet zeggen dat er niks aan de hand is."

Wennemars is iedere zondag te zien bij RTL Tonight, waar hij dan terugblikt op de sportweek. Maar die baan hangt aan een zijden draadje door de onzekerheid rond het programma. Vrijdagavond verschafte zijn collega Albert Verlinde wat meer duidelijkheid aan tafel bij Vandaag Inside.

Daar viel presentator Wilfred Genee gelijk met de deur in huis: "Wie ga je allemaal meenemen van RTL Tonight, terug hiernaartoe?" Die vraag kon de invloedrijke musicalproducent natuurlijk niet ontwijken. "Er is nog helemaal niks over bekend", reageerde Verlinde eerst nog lachend. "Volgens mij wordt er volgende week ergens duidelijkheid gegeven."

Teleurstellende kijkcijfers RTL Tonight

Verlinde had al weken geleden afgesproken bij Vandaag Inside aan te schuiven. En juist op de dag dat het vonnis van zijn eigen programma zou vallen, zat hij bij de concurrent. "Ik ga niet zeggen dat er niks aan de hand is", vertelde hij. "Iedereen weet dat het programma ter discussie staat en dat het hóógst onwaarschijnlijk is dat het programma volgend jaar doorgaat."

De kijkcijfers zouden onvoldoende zijn. "Dan houdt het op. Punt", was Verlinde stellig. Volgens hem heeft de talkshow wel een ontwikkeling gemaakt qua inhoud. "Iedereen had gehoopt dat het zijn draai zou vinden", aldus Verlinde. Zelf trok hij er aan alle kanten aan om er wat van te maken. "Dan zit ik te hard te werken, en dat is ook niet goed."

Schaatsanalyses

Verlinde en Wennemars hebben allebei nog een stok achter de hand. Eerstgenoemde is nog altijd actief als zelfstandig theaterproducent. De oud-schaatser wordt altijd ingezet bijgrote schaatstoernooien. Wennemars was de afgelopen maanden nog te zien als analist bij de Olympische Winterspelen en WK allround en sprint. Buiten dat houdt hij op zijn leeftijd nog altijd van sportieve avontuurtjes.