Renate Wennemars zag onlangs hoe één van haar zoons per helikopter naar het ziekenhuis moest. Daar kreeg ze het wel een beetje Spaans benauwd van. Nu kiest de vrouw van Erben er voor om zelf ook een medische ingreep te ondergaan. En dat is best een beetje spannend.

Zoon Niels Wennemars kwam eerder in maart hard ten val tijdens een skivakantie met vrienden. Na zijn aftocht per helikopter bleek het gelukkig allemaal mee te vallen voor de jongste Wennemars-telg, al moet hij binnenkort wel een ingreep aan zijn schouder ondergaan. Nu dient ook het volgende familielid dat medische hulp nodig heeft zich al aan. Moeder Renate zal binnenkort een operatie moeten ondergaan, en dat brengt de nodige zenuwen met zich mee.

Operatie

"Nog drie weken en dan krijg ik nieuwe ogen. Nou ja, nieuwe lenzen in mijn huidige ogen. Een staaroperatie. Maar ik heb geen staar. Ik ben alleen helemaal klaar met het dragen van een bril", schrijft Renate in haar wekelijkse column in De Stentor. "Hij is altijd vettig en staat steevast scheef. Ik wil geen brildragende vrouw meer zijn."

"Ik ben dus ijdel. Ik geef het toe", vervolgt de voormalig televisiepresentatrice. "Ik heb mijn best gedaan hoor, met lenzen enzo, want de calvinist in mij vindt dat je niet zomaar mag opgeven. Maar mijn wereld bleef een waas." Ondanks dat het een kleine ingreep betreft, blijft het toch een operatie. En dat gaat je niet zomaar in de koude kleren zitten.

Toenemende populariteit

Tegenwoordig zijn operaties aan het oog erg normaal. Bovendien komen er elk jaar meer klinieken bij. "In mijn omgeving hoor ik steeds vaker enthousiaste verhalen over deze mini-ingreep", meent de 53-jarige Wennemars.

'Bloednerveus'

Eerst moet Renate een heel traject doorlopen, voor ze daadwerkelijk aan haar operatie kan beginnen. " Het was net zoiets als bij de opticien: interessant uitziende apparaten met een kommetje waar je kin in moet. En net als bij de opticien werd ik bloednerveus van de ogentest waarbij je moet zeggen of de vijf zwarte stippen ‘meer’ of ‘minder’ duidelijk zijn bij een rode of groene achtergrond. Want wat nou als ik het verkeerd zeg? Krijg ik dan de verkeerde sterkte aangemeten? De verkeerde lenzen? "

'Komt goed'