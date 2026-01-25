Terwijl het schaatsseizoen in volle gang is, geniet oud-schaatsster Ireen Wüst van een heerlijke vakantie. De voormalig olympisch kampioene vertrok met onder andere oud-collega Wieteke Cramer naar de sneeuw om daar de lange latten op te gaan.

Wüst is inmiddels al enkele jaren gestopt als schaatsster na een carrière waarin ze een van de besten ooit werd in haar sport. De ex-schaatsster uit Goirle heeft een prijzenkast met dertien olympische medailles. Daarvan zijn er zes goud, vijf zilver en twee brons. Ook pakte Wüst vijftien wereldtitels op de WK afstanden en werd ze zeven keer wereldkampioene op het WK allround. In 2025 kreeg de ex-schaatsster samen met haar partner Letitia de Jong een dochter genaamd Pip.

Vakantie

Naast het zorgen voor haar dochter en haar werk als analiste bij het schaatsen voor de NOS, is er voor Wüst ook nog ruimte voor ontspanning. Met een vriendengroep die als bijnaam heeft Team Nuyt vertrok de oud-schaatsster naar de sneeuw om daar een weekje op wintersport te gaan. Dat deed Wüst samen met oud-schaatscollega Wieteke Cramer, die ook onderdeel is van de vriendengroep. Zij deelt dan ook een aantal heerlijke beelden met een knipoog via haar social media.

Op de beelden doen de vriendinnen een TikTok-trend, waarbij ze in eerste instantie kijken alsof ze het juist niet naar hun zin hebben. Dat doen ze omdat ze zogenaamd van thuis mee hebben gekregen dat ze het niet te veel naar hun zin mogen hebben. Vervolgens komen er ook een aantal lachende foto's, waarin ze aangeven dat het niet te veel naar hun zin hebben niet is gelukt.

Naast haar werk als analiste is Wüst ook veel bezig buiten de schaatssport om. Zo geeft ze regelmatig lezingen en komt ze als gastspreker naar verschillende evenementen. Daarin vertelt ze over het presteren onder druk, het omgaan met zenuwen en de motivatie om het uiterste uit jezelf te halen. Voor Wüst was het nogal een stap om deze wereld in te stappen. "In groep 8 viel ik nog flauw tijdens mijn spreekbeurt", zei de oud-schaatsster in een interview met het Algemeen Dagblad.