Topschaatsster Femke Kok is de beste sprintster ter wereld, zo beweest ze bij de WK sprint in Thialf. Op donderdag en vrijdag won ze vier afstanden na elkaar. Dat maakte hongerig.

Kok is voor het eerst wereldkampioene sprint geworden. De 25-jarige Friezin deed dat door ook de vierde afstand van het WK in Thialf te winnen. Ze bleef het hele WK sprint ongeslagen. Met Suzanne Schulting (zilver) en Marrit Fledderus (brons) is het podium voor het eerst geheel Nederlands.

Kok is de vierde Nederlandse schaatsster die de wereldtitel sprint verovert. Marianne Timmer was in 2004 de eerste. Daarna werden Jorien ter Mors (2018) en Jutta Leerdam (2022) ook wereldkampioen sprint.

Ireen Wüst

Ook aanwezig rond het toernooi was schaatsicoon Ireen Wüst. De succesvolste Nederlansde olympiër ooit schoof aan bij de NOS om analyses te leveren. Toen Kok haar missie had voltooid, overhandigde de Brabantse oud-topschaatsster een smakelijk cadeau aan de kersverse wereldkampioen.

Broodje kroket voor de sprintkoningin. Mag ook wel na haar droomseizoen. Gekregen van Ireen Wüst. Femke Kok deelt het broodje overigens met Marrit Fledderus. pic.twitter.com/n0aKIAX9JD — Daniel Dwarswaard (@DanielDwars) March 6, 2026

Wüst had een broodje kroket in haar handen en droeg die over aan Kok, die net haar sportieve honger had bevredigd en vervolgens wel een hapje lustte. Kok deelde de versnapering met haar vriendin en teamgenoet Marrit Fledderus.

WK sprint

Wüst deed driemaal mee aan de WK sprint. Haar debuut was gelijk haar sterkste optreden. Bij de WK sprint van 2007 werd ze tweede, achter Anni Friesinger. Ze moest het vooral hebben van haar 1000 meter. BIj die drie deelnames reeds ze die afstand zesmaal. Vijfmaal werd ze tweede en eenmaal won ze de 1000 meter.