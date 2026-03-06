Femke Kok heeft het perfecte toernooi afgeleverd bij de WK sprint. De Friese topschaatsster won in Thialf alle vier afstanden en werd voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioene sprint.

"Niet normaal, super mooi om zo het seizoen af te sluiten", zei ze tegenover de NOS. "Mooi dat er zoveel mensen voor ons komen. Dan is het alleen maar leuk om het met elkaar te vieren", zo zei ze over de drieslag van Oranje. Suzanne Schulting werd tweede, Marrit Fledderus derde.

Tevreden

"Ik ben erg tevreden over mijn ritten", zei Kok. "Nog steeds een hoog niveau laten zien, dat is supermooi. De Olympische Winterspelen waren mijn grootste piekmoment. De 500 meter, daar zat zoveel druk op. Daarna moest ik me opnieuw opladen. Dat is goed gelukt. Dit is het resultaat waar ik voor kwam."

"Het is echt een droomseizoen als ik het zo mag omschrijven", ging ze door. "Ik heb het idee dat er nog wel meer in zit. Nu komen er wel weer nieuwe doelen. Maar nu ga ik lekker genieten van dit. Ja, dan zijn we volgend seizoen weer terug."

Eerdere Nederlandse winnaars WK sprint vrouwen

Kok is de vierde Nederlandse schaatsster die de wereldtitel sprint verovert. Marianne Timmer was in 2004 de eerste. Daarna werden Jorien ter Mors (2018) en Jutta Leerdam (2022) ook wereldkampioen sprint.

Slotdag

De slotdag van de WK sprint begon nog wankel voor Kok. Ze startte vrijdag in de laatste rit van de tweede 500 meter in de binnenbaan tegen Suzanne Schulting. Maar de schaatsster van Team Reggeborgh maakte een eerste valse start. Eerder op het onderdeel werd de Britse Ellia Smeding al gediskwalificeerd vanwege twee valse starts.

En dus hield heel Thialf zijn adem in bij de tweede poging van Kok. Zelf bleef de olympisch kampioene gelukkig kalm. "Blijkbaar stond ik door de lijn, dus dat was een beetje dom", zegt ze na afloop bij NOS over haar valse start. "Ik voelde dat zelf niet."