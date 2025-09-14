Voormalig topschaatsster Irene Schouten sprak onlangs openhartig over de moeilijke periode die ze doormaakte, toen het niet goed ging met de gezondheid van haar zoontje Dirk. Inmiddels kan ze zich gelukkig weer richten op een nieuwe passie.

Schouten had grootse plannen om een eigen marathonploeg op te richten, maar die kon ze niet doorzetten vanwege Dirks gezondheid. De voormalig olympisch kampioene en haar man moesten vaak met hun zoontje naar het ziekenhuis. In een openhartig gesprek met RTL Boulevard gaf ze een inkijkje in deze moeilijke periode.

"Er is bij hem een genetische mutatie ontdekt, waarbij hij niet beter wordt", zo vertelde ze over Dirk, die ontwikkelingsproblemen en een ernstige vorm van epilepsie heeft. "Het is heel moeilijk om dat onder controle te krijgen. Het enige wat helpt is prednison". Dat is een zwaar medicijn dat ontstekingen en overgevoeligheidsreacties remt.

Lager pitje

Vanwege deze gezondheidsklachten moest ze de plannen van de marathonploeg op een lager pitje zetten. "Alle aandacht die ik heb, wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me honderd procent in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", zo verklaarde Schouten haar keuze om het project stop te zetten.

Hardlopen

Inmiddels kan Schouten zich weer op andere zaken richten. Het nieuwe team is momenteel nog te hoog gegrepen, maar ze kan zich wel bezighouden met een nieuwe liefde: hardlopen.

Voor hardlopers is een goede uitrusting essentieel, en vooral goed schoeisel mag daarbij niet ontbreken. De voormalig schaatsster heeft dan ook nieuwe hardloopschoenen gekocht om flink wat kilometers te maken op de benenwagen.

Op haar Instagram-story liet ze haar nieuwe schoeisel zien. "Nieuwe stappers goedgekeurd", schreef ze bij beelden van de fluorescerend oranje schoenen. Toch gaf ze toe dat het nog maar de vraag was of ze echt goed zouden zijn, want, zo zegt Schouten zelf, ‘ik heb niet veel verstand van hardlopen’. Wel merkt ze dat dit paar ‘een groot verschil’ maakt met haar vorige stappers.

RFRMR

Onlangs startte Schouten samen met haar buurvrouw Susan Bakker het bedrijf RFRMR, dat zich richt op reformer pilates – een vorm van pilates op een speciaal apparaat, de reformer. Afgelopen zaterdag opende ze in Volendam al haar tweede vestiging. Schaatsicoon Marianne Timmer was daarbij aanwezig en kreeg zelfs een korte training van Schouten.