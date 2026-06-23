Schaatsicoon Jutta Leerdam is nog altijd aan het genieten in de Verenigde Staten. Maandag maakte ze een bijzonder uitstapje, want ze was samen met verloofde Jake Paul bij het WK voetbal. Daar gaf ze echter ongevraagd advies aan de spelers.

Jutta Leerdam leeft samen met haar partner Jake Paul als een soort god in de Verenigde Staten. De twee reizen geregeld tussen de hagelwitte stranden in Puerto Rico en diverse andere plekken in Amerika om uitstapjes te maken. Onlangs was ze nog voor het eerst aanwezig bij een NASCAR-race. Ook maandag bezocht ze met Paul een sportevenement.

Leerdam was aanwezig bij het duel tussen Argentinië en Oostenrijk op het WK voetbal. In Texas zag ze hoe wereldster Lionel Messi opnieuw een masterclass gaf door met twee doelpunten de wedstrijd in het voordeel van zijn land te beslechten (2-0 winst). Dat deden de twee overigens niet vanaf de normale tribune, want ze zaten in een soort skybox.

Ongevraagd advies

Vanaf haar stoeltje had de 27-jarige topschaatsster ook nog wat ongevraagd advies voor Messi en zijn medespelers. "Persoonlijk zou ik de bal gewoon in het doel schieten, maar ik weet niet, dat is misschien alleen mijn mening", schrijft ze bij een TikTok-video vanuit het stadion in Arlington.

Gelukkig blijkt het slecht een humoristische reactie te zijn, want ze komt er later nog op terug. "Grapje, ik vind het heerlijk om hier te zijn", meent Leerdam, die vervolgens nog de hoop uitspreekt om bij een ander duel aanwezig te zijn. "Volgende keer wil ik graag naar een wedstrijd van het Nederlands elftal gaan kijken."

@juttaleerdam Just kidding, love being here 🦋 Next time I want to go see the Dutch team play 🧡 ♬ Daft Minaj by Snowdream - Snowdream

Toekomst Leerdam

Op dit moment vermaakt de Westlandse zich dus nog altijd erg goed in de Verenigde Staten. Daardoor is er ook nog altijd niks duidelijk over haar toekomst op de ijsbaan. Na haar twee olympische medailles in februari kwam ze niet meer in actie op haar schaatsen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover