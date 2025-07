Topschaatsster Jutta Leerdam wil op maandag 9 februari 2026 olympisch kampioene worden op de 1000 meter. Het is de enige door haar begreerde plak die nog ontbreekt in haar prijzenkast. Ze laat op de socials zien hoe ze zich voorbereidt. "Training my ass off."

Leerdam heeft als sprintster al goud gewonnen bij Nederlandse, Europese en wereldkampioenschappen. En zowel op sprinttoernooien als bij losse afstanden. Ook heeft ze zat gouden plakken behaald bij de World Cup. Op de Olympische Spelen moet ze het tot nu toe doen met zilver op de 1000 meter, behaald in 2022.

'Nooit serieus'

Zaterdagmiddag toont Leerdam beelden van een ritje op skeelers. Het bijschrift is: "Eén van mijn kenmerken is dat ik me nooit verveel en dat mijn geest nooit vermoeid is."

@juttaleerdam One thing about me I’m never bored & my mind is never tired ♬ Originalton - Dalia

In de video zelf staat deze tekst: "Ik ben permanent niet serieus. Want dit is momenteel mijn mentaliteit, net nadat ik mijzelf helemaal kapot heb getraind voor de Olympische Spelen." Ze lacht, zingt een liedje en maakt inderdaad een vrolijke indruk. Waarbij ze zich in het Engels zo uitdrukt: "Right after training my ass off."

Jake Paul

Leerdam is verloofd met de Amerikaanse influencer, entertainer en bokser Jake Paul. Een volgepakt Wembley zag een week geleden hoe Oleksandr Usyk zich tot de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht kroonde door Daniel Dubois knock-out te slaan. Leerdam was samen met Paul getuige van het gevecht en kreeg ook de spotlights op zich gericht.

De Britse krant The Sun is vol lof voor Leerdam: "Jake Paul zat vlak naast de ring tijdens het gevecht tussen Usyk en Dubois, maar het was zijn verloofde Jutta Leerdam die de show stal. Paul liep hand in hand het stadion binnen met de topschaatsster, die een doorschijnende jurk droeg."

Geld voor olympische medaille

Als Leerdam een olympische plak wint in 2026, zal ze prijzengeld krijgen van de Nederlandse olympische bond. Maar daarna stopt de bond met het belonen van olympische medailles. NOC*NSF noemt het afschaffen van de bonussen een noodzakelijke keuze.

"Het moeten beëindigen van het bonussysteem gaat ons vooral aan het hart voor winnaars in sporten waar nauwelijks sponsorcontracten zijn", zegt André Cats, directeur topsport van NOC*NSF, op de website. "Veel topsporters leven van een minimum, omdat ze voorrang geven aan hun topsportcarrière. Ook een stipendium - een uitkering die samenhangt met hun status als sporter - is een bescheiden bedrag." Ook noemt Cats de bijdrage een blijk van waardering.