Topschaatsster Jutta Leerdam maakt zoveel rondjes als ze maar kan op het zomerijs van Thialf. Binnenkort is dat ijs namelijk weer weg. Niet iedereen bewondert de videobeelden die ze daarvan plaatst. Leerdam snoert een kijker die met een kritische opmerking komt keihard de mond.

In een post op TikTok van zaterdag is Leerdam te zien op het shorttrackbaantje in Thialf. Ze maakt daar talloze rondjes om aan haar bochtentechniek te werken. Op de langebaan is dat de plek waar schaatsers snelheid maken, waarna het op het rechte eind meer een kwestie van consolideren is.

De regerend Europees sprintkampioene zet een blikje frisdrank neer van een van haar sponsoren. Vervolgens rijdt ze met dat blikje in haar hand over het ijs. En even later tilt ze het blikje weer op, om het vervolgens aan haar lippen te zetten. Nog in volle vaart geniet ze van een slok.

'Niet zo moeilijk'

In de omschrijving zet Leerdam: "Ik ben altijd dankbaar voor de partners die mij helpen met het zetten van nieuwe stappen in mijn carrière." Maar een van de kijkers is minder onder de indruk. "Dit ziet er echt niet zo moeilijk uit", schrijft die persoon. En daarop reageert Leerdam als door een wesp gestoken. "Sorry dat ik je ego moet slopen, maar je zal niet in staat zijn om ook maar één stap te zetten."

Vervolgens blijkt de schrijver van het bericht ook al niet te verbleken bij het hoogspersoonlijke berichtje van Leerdam. Kalmpjes volgt het antwoord: "Ik ben een kunstschaatser, dus ik ben ervan overtuigd dat ik het wel kan." Daarna is er geen verdere discussie.

Kleineren

Wel bemoeit een ander zich nog met de woordenwisseling. "Je zegt dat je een atleet bent", zo luidt die reactie. "Dan moet je een andere vrouw niet kleineren door te zeggen dat iets makkelijk is, want anders zou het toch geen olympische sport zijn?"

Na vorig schaatsseizoen bracht Leerdam tijd door op Puerto Rico met haar verloofde, de bokser en influencer Jake Paul. Vervolgens zagen ze elkaar maandenlang niet. Paul bleef in Amerika achter om zich voor te bereiden op zijn boksgevecht tegen Julio Cesar Chavez Junior. Na dat door Paul gewonnen gevecht besloot hij Leerdam op te zoeken in Nederland. Ook zijn geliefde hond Thor kwam mee.