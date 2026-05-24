Topschaatsster Pien Hersman en Joy Beune zijn met Team X2O in Spanje als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daar is ook de nieuwe teamgenoot Elisa Dul mee en de meiden kunnen het niet laten om haar even te foppen.

Hersman en Beune zijn al enkele jaren teamgenootjes en in de pauze van het schaatsseizoen kwam Elisa Dul daarbij. Zij schaatste eerst voor Team AH-Zaanlander, maar komt nu dus ook uit voor Team IKO-X2O. Het trainingskamp dat de ploeg op dit moment in Spanje heeft, is dus de eerste die Dul met haar nieuwe team heeft. Hersman en Beune kunnen het dan ook niet laten om haar even op een grappige manier op de hak te nemen.

De schaatssters zijn op TikTok actief en dus hoorde een video met Dul er ook bij. Op het balkon van de hotelkamer komt de nieuwe teamgenoot van Beune en Hersman aangelopen, die vervolgens moet aanhoren dat zij 'de eigenaar van het huis zijn'. Een veel gedane manier op TikTok waar je nieuwelingen in bijvoorbeeld je familie op een grappige manier op de hak kan nemen. Gelukkig kunnen de schaatssters er allemaal om lachen.

Voor Beune is het weer een nieuwe inspanning, nadat ze in de pauze van het seizoen een andere sport uitprobeerde. De schaatsster deed samen met haar zus een Hyrox op voor haar bekend terrein: in schaatstempel Thialf te Heerenveen. Ook deed Beune samen met haar vriend Kjeld Nuis mee aan de bekende Wings for Life run in Breda.

Ondertussen genoot Hersman vooral van de dagen vrij door samen te zijn met haar vriend tennisser Jesper de Jong. De schaatsster ging mee met bijna al zijn toernooien en kwam zo op mooie plekken als Monaco, Marrakesh en Barcelona.

In november worden voor de schaatsers de eerste toernooien al verreden. Dit jaar geen Olympische Spelen en dus zijn de EK en WK weer het hoogtepunt. De EK sprint en allround vinden van 8 tot en met 10 januari plaats in Thialf. De WK afstanden is van 25 tot en met 28 februari in het Chinese Beijing.

