Jutta Leerdam is een fenomeen op schaatsen. De topper op de 500 en 1000 meter komt volgende maand in actie op de Olympische Spelen en heeft zich ontpopt tot een schaatsicoon, ook buiten het ijs. Ze deelt immers veel over haar leven, ook over moeilijke momenten die ze heeft gehad. Bijvoorbeeld over een lastige periode als tiener, toen ze op een ongezonde manier ging afvallen.

De inmiddels 27-jarige Leerdam is in bezit van ontelbare titels en medailles. Ze is op een gezonde manier topfit en een inspiratie voor velen. Daardoor schroomt ze het niet om lastige verhalen uit haar leven aan te snijden. Dat doet ze ook in de meest recente editie van Helden Magazine, waarin ze opbiecht als tiener op een ongezonde manier om te zijn gegaan met haar gewicht.

Obsessief afvallen

Ze viel vlak voor de zomer op 16-jarige leeftijd obsessief af. Naar eigen zeggen zag ze het als een 'spel', maar was ze er ook elke dag voortdurend mee bezig. "Ik voelde me goed als ik zag dat ik vele kilo's was afgevallen. Elke zomer kwam ik in een vicieuze cirkel terecht. Ik at te weinig, terwijl ik ondertussen juist keihard trainde." En dat was natuurlijk helemaal niet gezond en goed voor haar. "Mijn vetpercentage werd daardoor ongezond laag, met alle lichamelijke gevolgen van dien."

Openhartig over gevoelige onderwerpen

Uiteindelijk kreeg Leerdam een gezonde 'relatie' met eten. Nu vindt ze het juist belangrijk om het echte en eerlijke verhaal te vertellen, zeker omdat ze een voorbeeld is voor veel jonge meiden. Dat dat is ze niet alleen door haar prestaties, maar ook door haar openhartigheid geworden. Enkele jaren geleden sprak ze ook openlijk over haar menstruatieklachten rondom een belangrijke schaatswedstrijd. Dat leverde Leerdam veel lof op. Zelf vindt ze het niet moeilijk om te praten over gevoelige onderwerpen. "Ik kom uit een heel open familie, alles is bespreekbaar bij ons. Daardoor ben ik er heel makkelijk in."

Overvolle prijzenkast

Leerdam is met miljoenen volgers op sociale media niet alleen op het ijs enorm succesvol. Maar op schaatsen zorgt ze geregeld voor bewondering. Leerdam heeft bijvoorbeeld al vijf keer goud op de WK afstanden gewonnen, werd al eens wereldkampioene sprint en heeft nog andere mondiale, continentale en nationale titels in haar prijzenkast. Ook won ze eenmaal zilver op de Olympische Spelen. Volgende maand hoopt ze eindelijk een gouden olympische plak aan haar indrukwekkende collectie toe te voegen. In Milaan rijdt ze de 500 meter en de 1000 meter. Op die laatste afstand werd ze vier jaar geleden tweede, vlak achter Miho Takagi.

