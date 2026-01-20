De zus van Jutta Leerdam is een zeer gelukkig mens. Merel keek op maandagavond uit haar raam en zag iets wat voor heel veel bewondering in heel Nederland zorgde. Ze deelde er trots beelden van op sociale media.

Door het hele land stroomden maandagavond de prachtige plaatjes van een bijzonder natuurverschijnsel binnen. In Nederland was immers het beroemde Noorderlicht te zien. Het voor velen magisch uitziende poollicht is normaal gesproken voornamelijk alleen boven en rondom de poolcirkel goed zichtbaar, maar door zware zonnestormen konden we er ook in ons landje van genieten.

Fraaie plaatjes

Merel Leerdam, in het dagelijks leven social media-specialist en content creator, was een van de velen die het verschijnsel zag, Op Instagram deelt ze vol ongeloof beelden. "Het Noorderlicht vanaf ons eigen raam in de slaapkamer. Wat een droom", stelt ze. Vervolgens deelt ze nog een paar plaatjes van het licht dat nog feller groen, roze en paars is gekleurd. "Ik bedoel: stop", valt er vol ongeloof over het licht te lezen.

Focus op Olympische Winterspelen

De winterse sferen zitten er dus goed in in de familie Leerdam. En dat komt goed uit met het grote sportieve toetje van dit schaatsjaar. Volgende maand komt zusje Jutta Leerdam in actie op de Olympische Winterspelen. De topschaatsster rijdt in Milaan de 500 en de 1000 meter. Haar familie, met onder anderen verloofde Jake Paul, zal daarbij aanwezig zijn om haar aan te moedigen.

Leerdam was er vier jaar geleden ook al bij op de Spelen. In Beijing, waar strenge coronarestricties golden, greep ze het zilver op 'haar' 1000 meter. Ze moest genoegen nemen met een tweede plaats achter Miho Takagi. Mogelijk wordt dit de laatste kans op een olympische titel voor Leerdam, die vorig jaar liet doorschemeren waarschijnlijk niet nog één olympische cyclus door te willen maken. Haar verloofde Paul maakt er ook geen geheim van een sterke kinderdroom te hebben.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.