Jake Paul en Jutta Leerdam hebben zaterdag iets speciaals te vieren en dat delen ze uiteraard met hun miljoenen volgers op Instagram. De topschaatssters deelt een reeks foto's met haar verloofde, waar de liefde vanaf spat.

En dat is niet zonder reden. Paul viert zaterdag namelijk zijn 29e verjaardag. Dat laat Leerdam niet zomaar voorbijgaan. Ze feliciteert haar vriend uitgebreid op Instagram met een intieme fotoreeks. Daarop is te zien hoe Leerdam en Paul verliefde blikken naar elkaar uitwisselen, maar ook dat de Amerikaan een wel heel acrobatisch kunstje uitvoert op de rug van de schaatskampioene.

"Fijne 29e verjaardag schat", schrijft Leerdam erbij. Paul laat ook meteen een reactie achter: "Love you miny tiny."

Olympische Spelen

Bij het bericht zijn ook wat foto's van de verloving toegevoegd, die inmiddels al bijna een jaar geleden is. De bruiloft laat echter nog even op zich wachten, want het afgelopen jaar stond voor Leerdam volledig in het teken van haar olympische droom.

Ze komt op de Winterspelen van Milaan in actie op de 500 en 1000 meter. Het ultieme doel is om goud te winnen op haar favoriete afstand. Vier jaar geleden pakte ze het zilver op de 1000 meter achter Miho Takagi.

Afstand

De twee zijn daarom ook niet samen om de verjaardag van Paul te vieren. De bokser en entertainer woont in Puerto Rico, terwijl Leerdam zich in Nederland voorbereid op de Spelen. De twee zoeken elkaar wel vaak op. Tijdens het schaatsseizoen is de Amerikaan regelmatig op de tribune te zien bij wedstrijden van zijn vriendin. Andersom brengt de 27-jarige Nederlandse buiten het seizoen veel tijd door in Puerto Rico.

