Zondag is Moederdag en dat is een dag voor reflectie en vreugde. Ook olympisch schaatskampioene Marianne Timmer staat stil bij haar rol in de keten van generaties en zet haar moeder in het zonnetje. Daarnaast is de voormalig topsprintster in een vrijgevige bui, zo blijkt uit een post op haar socials.

Timmer, die in haar roemruchte loopbaan onder meer drie gouden olympische plakken naar huis schaatste, heeft zelf geen kinderen. Wel had ze diverse relaties met mannen die evenals zij een prominente rol vervullen in de sportwereld, zoals de markante schaatscoach Peter Mueller en ex-keeper Henk Timmer. Daarmee was ze niet getrouwd, dat ze die achternaam deelden was toeval.

Kinderwens

Eind 2025 zei ze tegen Weekend dat ze wel een kinderwens had. "Inmiddels ben ik over de datum voor een baby, met mijn 51 jaar. Maar als het anders was gelopen of ik had een andere relatie gehad, iemand moet dat ook willen, was dat misschien wel gebeurd", zei Timmertje. "Ik heb wel iets om door te geven."

Haar huidige partner Cor heeft vier kinderen van tussen de 9 en 30 jaar. Timmer zegt daarover: "Weet je, uiteindelijk krijg je ze erbij, hè. Ik kom er later in, zij kiezen niet voor mij. We hebben een goede verstandhouding, maar het is natuurlijk anders wanneer je bij ze woont of veel ziet. Maar af en toe is het gewoon gezellig."

Moederdag 2026

Timmer, die tijdens het afgelopen olympisch schaatsseizoen regelmatig analyses verzorgde voor Sportnieuws.nl, noemt haar moeder 'de vrouw met een gouden hart'.

Ze gaat verder: "Fijne moederdag, lieve moeder. Dankzij jou kon ik mijn vuur achterna en mijn passie volgen. Daarom geloof ik in de kracht van 'goud' voor iedereen."

Winactie Marianne Timmer

De Sappemeerse blijkt een interessante actie op poten te zetten. "Omdat het Moederdag is, wil ik iets bijzonders doen. Ik geef een van onze Flamore '98 Hart-kettingen weg aan iemand die het echt verdient." Flamore is het sieradenmerk van Timmer.

Ze legt uit dat je kan winnen door een foto plus verhaal in te sturen, vermoedelijk wel met moeders of moederdag als thema. "Morgen kies ik het mooiste verhaal uit", belooft ze.

