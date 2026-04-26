De broers Jens en Melle van 't Wout hebben grootse plannen voor het shorttrack. Vanwege die moeilijke situatie rondom de salarissen willen zij een commerciële ploeg lanceren. Voormalig topschaatser Erben Wennemars herkent dit probleem nog van vroeger in zijn eigen sport en juicht het plan van de broers toe.

De broers Van ’t Wout legden zondagavond bij RTL Tonight uit waarom ze een nieuwe ploeg willen oprichten. Daarmee hopen ze de financiële situatie in het shorttrack te verbeteren, omdat veel shorttrackers niet of nauwelijks van hun sport kunnen leven. Wennemars was ook te gast bij de talkshow en sprak vol lof over het plan.

"Ik vind het hartstikke mooi. Ik juich het ook enorm toe. Want dit is ook hét moment om het te doen. Het shorttracken is de afgelopen jaren enorm populair geworden. En jullie zijn jong. Jullie hebben de medailles. Jullie hebben de looks. Het moet nu ook echt gebeuren als je die sport verder wil brengen", zo vertelde een enthousiaste Wennemars.

Probleem bij langebaanschaatsen

Wennemars herkent het probleem ook nog van vroeger bij het langebaanschaatsen. Toen was er eenzelfde soort situatie toen Rintje Ritsma als eerste een commerciële ploeg oprichtte. "Die zat in dezelfde positie als waar de jongens nu ook in zitten. Leuk zo'n kernploeg. Leuk zo'n bond, maar bij zo'n bond ga je nooit echt heel veel geld verdienen. Dat kan ook niet. Die bond moet er gewoon voor zorgen dat mensen aan het schaatsen komen. Die moeten niet dikke salarissen gaan betalen aan schaatsers."

Wennemars vervolgde met het pijnpunt van Ritsma: "Maar er werd wel heel veel geld verdiend rondom het schaatsen. En Rintje dacht: 'Ik wil dat zelf hebben'. Dus die is uit de KNSB gestapt en heeft een eigen ploeg opgericht."

Enorme stap

Dat was een enorme stap, die de KNSB destijds ook niet heel leuk vond aangezien ze hem al die jaren hadden opgeleid. Ritsma zette een nieuwe ploeg alsnog door. Dat is iets wat goed heeft uitgepakt volgens Wennemars. "hij heeft het pad vrijgemaakt voor heel veel sporters daarna. Ik denk dat de sport gegroeid is door de commerciële ploegen. Want dan is er een concurrentiemodel met verschillende ploegen. Er kwam heel veel concurrentie, waardoor het niveau omhoog ging."