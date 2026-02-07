Wie Marianne Timmer zegt, moet ongetwijfeld meteen denken aan haar gouden olympische race op de 1500 meter tijdens de Spelen van Nagano. Ze won daar in een wereldrecord, maar dat is niet het enige waar mensen de race massaal door herinneren. Het iconische commentaar speelde daar eveneens een enorm belangrijke rol in.

Menig sportfanaat kan het commentaar van Frank Snoeks tijdens de 1500 meter van Timmer in 1998 meepraten. Snoeks deed voor de NOS commentaar samen met Ria Visser en sprak halverwege de race de legendarische woorden 'Timmertje, Timmertje wat ga je doen?' uit. Ongeveer een minuut later kwam Timmer in een wereldrecord over de streep en zou ze olympisch goud winnen.

Journalist geeft goud extra lading

28 jaar later blikt Timmer terug op de race in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Volgens het schaatsicoon geeft Snoeks haar gouden plak extra lading. "Dat is best wel belangrijk: wat voor citaten een presentator er bij heeft", stelt ze. "Ik word nog steeds geassocieerd met Timmertje Timmertje en die 1500 meter. Dat maakt toch dat het zo het meest memorabel is geworden."

Complimenten aan commentator

De schaatslegende merkt dus op dat ook de commentatoren een belangrijke rol hebben tijdens gouden races van onze olympiërs. "Het is best wel belangrijk voor de memory lane. Het goud van van Epke Zonderland weten we toch ook nog? Dat associeer je altijd daarmee. In het begin was je je er zo niet van bewust, maar ik loop soms in het Amsterdamse Bos en dan hoor ik Timmertje Timmertje. Bijzonder eigenlijk. Frank Snoeks, goed gedaan!"

Drie keer goud op Olympische Spelen

Naast de 1500 meter in 1998 wist Timmer in Japan ook de 1000 meter te winnen. Acht jaar later in Turijn voegde ze daar een derde gouden plak aan toe met winst op de 1500 meter. Hoewel het commentaar in Nagano het meest historisch is, kan ze niet kiezen welke medaille haar het meest dierbaar is.

"Nagano, dat overkwam me", zo kijkt ze terug. "Ik had het jaar ervoor wel goed gereden, maar dat was ook tijdens de switch van vaste schaats naar de klapschaats. Ik kwam daar in vorm en overwon. En Turijn, toen had ik al heel veel bagage in de rugzak, in Salt Lake City (Spelen van 2002, red.) had ik een enorme dip meegemaakt en dan is die (zege in 2006, red.) wel heel zoet als je dat overwonnen hebt."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.