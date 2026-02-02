Waar veel Nederlandse topschaatsers in Milaan hun debuut maken op de Olympische Spelen, is de 36-jarige veteraan Kjeld Nuis zich aan het opmaken voor zijn derde Spelen. Nog altijd behoort hij tot de kanshebbers op een medaille. Daardoor krijgt Nuis veel lof van schaatsicoon Marianne Timmer. "Natuurlijk zou het een perfect sluitstuk zijn van zijn loopbaan."

In de nieuwste aflevering van de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin Timmer uitgebreid voorbeschouwt op de Olympische Spelen, komt de stelling ter sprake of Nuis bij een olympische gouden medaille moet stoppen op zijn hoogtepunt. Daar is de drievoudig olympisch kampioene het deels mee eens. "Alles wat Kjeld nu nog meeneemt is geweldig", zo stelt Timmer. "Deze jongen heeft al een fantastische carrière achter de rug."

Laatste Spelen

Tijdens zijn rijkelijke loopbaan wist Nuis al heel wat titels op zijn naam te schrijven. Zo werd hij viermaal wereldkampioen en won hij drie gouden olympische medailles. Zelf vertelde de schaatser van Team Reggeborgh dat hij denkt dat de Spelen in Milaan zijn laatste zullen zijn. Hij kijkt daarna hoe lang hij nog meekan met de wereldtop en hoe lang hij het schaatsen nog leuk vindt, zo verklaarde Nuis eerder aan de NOS.

Ook Timmer verwacht dat de komende Spelen de laatste zullen zijn voor Nuis. "Hij doet zeker nog mee met de prijzen, maar ik zie hem niet nog vier jaar doorgaan." Dat hij nog steeds tot de absolute wereldtop behoort, zorgt voor veel lof voor Nuis van Timmer. Ze hoopt dan ook dat hij op kan gaan voor zijn vierde olympische gouden medaille. "Natuurlijk zal het een perfect sluitstuk zijn van zijn loopbaan. Dat zou fantastisch zijn voor Kjeld. Maar dan moeten eerst alle puzzelstukjes op de juiste plaats vallen. En ook een beetje geluk. Dat zou een hele prestatie zijn."

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan. Tekst gaat verder onder de video.

Loodzware opgave

Nuis komt in Milaan in actie op twee afstanden; de 1000 meter en 1500 meter. Op die laatste afstand behoort hij nog steeds tot de wereldtop. Zo stond hij dit seizoen al viermaal op het podium op die afstand in de World Cup. Echter werden alle World Cup-wedstrijden op de 1500 meter gewonnen door de schaatssensatie Jordan Stolz. De laatste 1500 meter die Nuis won in het internationale veld was tijdens een World Cup in Peking in 2023.

Het hoogst haalbare in Milaan lijkt dus zilver te zijn voor Nuis. "Die verrekte Stolz", vertelt Timmer zuchtend. Toch wordt op het podium eindigen nog geen ABC'tje voor de vriend van Joy Beune. Op het OKT eindigde Nuis als vierde op de 1500 meter, maar mocht dankzij het slachtofferen van Tim Prins toch meedoen op zijn favoriete afstand. Daarnaast heeft hij veel concurrentie uit het binnen- én buitenland. "Je hebt ook anderen waar je rekening mee moet houden. Zoals Ning, Eitrem, Kongshaug en natuurlijk Joep Wennemars."

