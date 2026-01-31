Schaatsgrootheid Kjeld Nuis loopt er flink mee te koop: zijn obsessie voor lekkere koffie. De 36-jarige olympisch kampioen heeft dan ook niet voor niks een luxe koffiezetapparaat, of zoals hij het zelf zegt: "De Ferrari onder de koffiemachines."

Nuis steekt zijn verslaving niet onder stoelen of banken. Op schaatstrippen gaat standaard zijn eigen koffiemachine mee. Op Instagram deelt hij er regelmatig foto's en video's van. "Mijn grootste concurrenten, zoals Jenning (de Boo, red.), komen regelmatig lekker bij mij koffie drinken", zegt hij.

Pure barista-perfectie

Om de lekkerste koffie te drinken, heeft Nuis een La Marzocco GS3. "De Ferrari onder de koffiemachines", vertelt hij aan De Volkskrant. "Een merk dat al sinds 1927 bestaat; helemaal de shit." Zo'n apparaat zie je vaak terug in horecagelegenheden, Nuis heeft er een gesponsord gekregen. Hij heeft die van hem helemaal laten pimpen.

"De machine zelf is al vet, maar ik heb ’m helemaal custom gemaakt en nu is-ie nog vetter", verzekert hij. Een Duits bedrijf heeft hem mart zwart gepoedercoat speciaal voor de schaatser. "Van tropisch hardhout zijn er zijpanelen gemaakt en de machine heeft gouden accenten. Nu staat er een machine van 15 duizend euro in mijn huis. Krankzinnig, maar het is echt een droomding."

Eigen koffieboon

Nuis heeft zelfs zijn eigen koffieboon: Member 1.500 - Kjeld's Blend. Het idee ontstond nadat hij op de Olympische Winterspelen zijn titel op de schaatsmijl prolongeerde. "Er staat op de zak een afbeelding van mijn silhouet waarbij ik juich na de finish. Ik verdien er niets aan. De opbrengst gaat naar de voedselbank", aldus Nuis. Volgens hem is de boon 'een klein beetje zoetig'.

Nuis maakt zich op voor zijn derde Olympische Spelen op rij. De 36-jarige schaatsveteraan heeft zich geplaatst voor de 1000 en 1500 meter. Uiteraard gaat naar het olympische dorp in Milaan zijn koffiemachine mee. "In zo’n koffertje waar muzikanten hun instrument in stoppen."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.