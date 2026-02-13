Jorrit Bergsma greep vrijdag de bronzen medaille op de 10.000 meter bij de Olymipsche Winterspelen en dat zorgde voor bijzondere beelden in de schaatshal in Milaan. In het stadion droegen namelijk allerlei mensen een speciaal kapsel en in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud bleek ook schaatsicoon Marianne Timmer de hype te hebben omarmd.

De 40-jarige Bergsma werd in Milaan aangemoedigd door een grote groep vrienden en om steun van de schaatser te betuigen droegen veel mensen in het schaatsstadion een 'Mattie' als ode aan het kenmerkende kapsel van de schaatser. Timmer was ook aanwezig bij de 10.000 meter en schoof enkele uren later aan in de podcast en daar wordt ze er door presentator Aron Kleeven mee geconfronteerd dat ze er anders uit ziet dan normaal.

"Ik heb mijn haar laten groeien", reageert Timmer lachend. Kleeven, die er zelf ook één op heeft, vindt het haar wel goed staan en dat is volgens de voormalig topschaatsster ook bij hem het geval: "Het misstaat jou ook niet. We zijn niet de enige die het hadden. Ik had zoiets van: we moeten die matties mee. Hoe enig is dat? Het is een eerbetoon aan Jorrit. Jillert (Anema, red.) had hem ook op en de hele staf."

Oudste Nederlandse medaillewinnaar ooit

De prestatie van Bergsma was er overigens eentje die geschiedenisboeken ingaat, want hij is met zijn veertig jaar de oudste Nederlandse medaillewinnaar ooit op de Olympische Winterspelen. Hij neemt het record over van Bob de Jong, die in 2014 ook brons pakte op de 10.000 meter. Bijzonder is dat Bergsma de schaatser was die toen het goud pakte.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.