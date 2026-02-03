Het beloven emotionele Olympische Winterspelen te worden voor Martina Sablikova. De 38-jarige schaatslegende is bezig aan een afscheidstournee. Daarvoor kreeg de Tsjechische een mooie rol toebedeeld, die ze met 'pijn in mijn hart' moest weigeren.

Sablikova heeft alleen al op de Olympische Winterspelen een palmares om van te watertanden. Ze won drie keer goud, twee keer zilver en even vaak brons. Verder heeft ze ontelbaar veel wereldtitels (allround) en wereldbekers op de 3000 en 5000 meter achter haar naam staan. De concurrente van voormalig topschaatsster Ireen Wüst geldt de laatste jaren iets meer als opvulling, maar is nog steeds een gevaarlijke klant voor eremetaal in Milaan.

Sablikova onder hoogspanning naar Winterspelen

Toch gieren de zenuwen door het lijf van Sablikova. "Ik zou waarschijnlijk liegen als ik zou zeggen dat het me niet raakt. Het raakt me enorm, al het hele seizoen", zegt ze in gesprek met het Tsjechische Sport. Specifieke doelen heeft de meervoudig olympisch kampioene niet. "Ik wil presteren op een manier waar ik tevreden mee ben", aldus Sablikova.

Sablikova doet mee aan haar zesde en laatste Winterspelen. Ze erkent dat het naderende afscheid haar zwaar valt. De Tsjechische is dan ook benieuwd hoe het haar zal vergaan. "Het hangt ervan af hoe ik me voel aan de startlijn. Als het me zwaar valt, zal mijn prestatie er waarschijnlijk onder lijden. Ik laat me verrassen", vertelt ze. "Ik zou heel graag over de finish komen met het gevoel dat ik er was en iets heb gedaan waar ik blij mee kan zijn."

Sablikova wees bijzondere rol af

Sablikova is al het hele seizoen bezig met een afscheidstour. Het Tsjechische olympisch comité (COC) wilde daar ook aan meewerken, door het schaatsicoon vlaggendraagster te maken. Daar zag Sablikova om begrijpelijke redenen vanaf. Een dag na de openingsceremonie (6 februari) staat voor haar namelijk de 3000 meter op het programma.

"Met pijn in mijn hart moest ik weigeren de vlag te dragen. Als het minstens twee dagen later was geweest, had ik nooit geweigerd. Maar omdat ik de volgende dag al moet starten, wil ik er met het gevoel ingaan dat ik mijn best heb gedaan, ongeacht de uitkomst", verklaart ze.

Schaatsvriendin

Veel vrienden en familie zullen naar Milaan afreizen om bij het afscheid van Sablikova te zijn. "Het is altijd bijzonder om ze erbij te hebben", vindt ze. Eén iemand maakt het helemaal van dichtbij mee: haar vriendin Nikola Zdrahalova. Zij plaatste zich net als Sablikova voor de Winterspelen.

Lof van Marianne Timmer

Ook de Nederlandse schaatslegende Marianne Timmer is vol lof over Sablikova. "Ze is een mega goede sportvrouw. Heeft jaren in de top meegedaan. Ze heeft een vriendinnetje die meedoet, dus de vlinders brengen haar weer naar andere sferen. Zij gaat niet meedoen om de prijzen, maar ik vind het heel knap wat zij doet", vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.