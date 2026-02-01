Het is in aanloop naar de Olympische Winterspelen een 'hot topic' in de schaatswereld: de nieuwe pakken waarin onder meer de Nederlandse schaatsers het ijs in Milaan op gaan. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer is heel benieuwd naar de nieuwe kleren, maar tempert ook meteen de verwachtingen voor Nederland. Bovendien weet ze dat nieuwe pakken ook compleet verkeerd kunnen uitpakken.

Voor wie het gemist heeft: er zijn in aanloop naar de Olympische Spelen nieuwe schaatspakken ontwikkeld. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi maakten Stijn van de Bunt, Sebaz Diniz, Tijmen Snel en Suzanne Schulting indruk met de nieuwe kledij. Inmiddels hebben alle 18 olympiërs het pak al eens gedragen en lijken ze enthousiast.

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud blikken Marianne Timmer en Aron Kleeven vooruit op de Winterspelen en natuurlijk ging het ook even over de veelbesproken schaatspakken. Timmer maakte al een hoop revolutionaire ontwikkelingen wat betreft schaatskleding mee, maar nu lijkt er dus weer een stap te zijn gezet.

Is het dan wel eerlijk?

"Er waren vier mensen die hebben er in het OKT in gereden", merkt Timmer op. "Dan denk ik: ja, sommigen hebben misschien zich nipt geplaatst. Stel dat iedereen nu in zo'n pak had gereden, is het dan wel helemaal eerlijk?" De maker van de pakken merkte onlangs op dat 'iemand die op één duizendste goud mist, met dit pak wel goud had gewonnen' en stelt dus dat de nieuwe pakken ietsje sneller zijn dan de oude.

Bijsmaakje door nieuwe pakken

In Milaan rijden alle Nederlanders in elk geval in het nieuwe tenue, dat tot wel acht procent aerodynamischer zou zijn. Dat schept verwachtingen bij Timmer. "Als je kijkt naar sommige resultaten (op het OKT, red.), dan ging het om een paar honderdsten. Dan denk ik: ja, had ik ook maar dat pak gehad. Dan had ik net aan de goede kant gezeten. Dat zou misschien een bijsmaakje kunnen geven."

Timmer vindt het noemenswaardig dat Nederland zich innovatief laat gelden in de schaatswereld. Het doet haar denken aan de Olympische Spelen van Nagano in 1998, waar Timmer twee keer goud won. Daar reden Nederlandse schaatsers ineens met strips op hun hoofd. "De hele schaatswereld stond op zijn kop: 'Dat mag niet!' De strips moesten vastgenaaid worden aan het pak. Zodoende hebben we met strips gereden."

Slecht pak voor Verenigde Staten

Het kan echter ook volledig de verkeerde kant op vallen. Op de Spelen van Sochi in 2014 hadden de Amerikanen ook nieuwe schaatspakken. Dat leverde echter alleen maar ontevreden gezichten en precies nul medailles op. "Geen een Amerikaan heeft toen goed gereden", weet Timmer nog. "Het zat niet lekker. Brittany Bowe had alles in dat jaar gewonnen wat er te winnen viel, toen kregen ze dat pak en heeft ze geen deuk meer in een pakje boter gereden. Dat sloeg compleet de andere kant op."

Marianne Timmer tempert verwachtingen

Gaan de pakken Nederland aan grootse successen helpen? Timmer tempert de verwachtingen over het materiaal. "Het grootste verschil zit 'm toch in goede vorm, niet ziek worden en gewoon doen waar je het hele jaar voor getraind hebt. Het is niet zo'n grote innovatieslag als de klapschaats."

Ook nieuwe pakken voor Italië en Canada

De pakken worden overigens niet alleen door Nederlanders gedragen. Ook de Canadezen en Italianen hebben het nieuwe snufje tot hun beschikking. Zij betaalden immers ook mee aan de ontwikkeling daarvan. De grote woorden over de schaatspakken werden overigens niet overal gewaardeerd. Zo werd het vanuit België 'psychologische oorlogsvoering' genoemd.

