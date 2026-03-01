Martina Sablikova is bezig aan een afscheidstournee. Onlangs zwaaide het Tsjechische schaatsicoon al af op de Olympische Winterspelen. Daar maakte ze een verre van fitte indruk. Dus is de vraag: doet ze nog mee aan de WK allround? Als het aan de 38-jarige ligt wel.

Sablikova werd al vijf keer wereldkampioen allround, waarvan de laatste keer in 2019. Over een week togen de beste allrounders ter wereld naar Thialf, waar de WK op de rol staat. "Als mijn gezondheid het toelaat, zou ik er graag heen gaan om nog een laatste keer te zwaaien naar de Nederlandse fans, waarvan ik er talloze heb", spreekt Sablikova haar wens uit tegenover Radio Zurnal.

Sablikova moest op de Olympische Winterspelen in Milaan verstek laten gaan op de 3000 meter vanwege een verkoudheid. Op de 5 kilometer kwam ze wel in actie, vooral omdat ze graag afscheid wilde nemen van haar fans. Meer dan ererondes waren het niet, want de Tsjechische kwam totaal niet in de buurt van het eremetaal.

Sablikova vreest afscheid

Sablikova heeft al even aangekondigd te stoppen, dus weet ze waar ze aan toe is. Toch vreest ze het zwarte gat na haar sportcarrière. "Dat is waar ik eigenlijk al bang voor ben sinds Peking, toen ik zei dat ik wilde stoppen", bekent ze.

"Ik ben er nog steeds bang voor. Natuurlijk heb ik wel iets wat ik wil doen, een visie, plannen. Maar het is echt moeilijk om erover te praten, want als je sinds je elfde alleen maar schaatst, weet je nooit hoe het leven eruit zal zien als je ermee stopt", is ze eerlijk.

In Milaan coachte ze haar vriendin Nikola Zdrahalova op de 1500 meter. Sablikova weet nog niet of in het coachen toekomstmuziek zit. "Ik kan het me waarschijnlijk wel voorstellen. Maar nu, met de overweldigende emoties die ik de laatste tijd heb ervaren, heb ik rust en stilte nodig. Om bij mezelf te zijn, met mijn gedachten, en om even afstand te nemen van de sport. Want ik denk niet dat het goed zou zijn om radicale beslissingen te nemen."