Martina Sablikova heeft haar Olympische Winterspelen achter de rug. In Milaan was ze verre van succesvol. Toch nam het 38-jarige Tsjechische schaatsicoon afscheid met een buiging, ook voor haar Nederlandse fans. Voor hen had ze nog een speciaal dankwoordje.

Sablikova deed voor de zesde keer mee aan de Winterspelen. In de voorgaande vijf edities was ze goed voor drie keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. In Milaan hoopte de Tsjechische nog één keer te schitteren, maar het liep anders. Sablikova raakte verkouden en moest een streep zetten door de 3000 meter. Op de 5 kilometer was ze nog niet de oude en reed Sablikova met name ererondes.

'Symbolische' medaille voor Martina Sablikova

Terwijl de schaatshal in Milaan op die afstand feestvierde door het goud van Francesca Lollobrigida, was Sablikova bezig met haar olympische afscheid. Ze zocht een clubje fans op die op de tribune zat. Daarbij werd er iets op het ijs gegooid. Na de Winterspelen deed de Tsjechische uit de doeken wat er naar haar toe werd gesmeten.

"De ontvangst die ze mij gaven was geweldig", sprak Sablikova tegenover Radio Zurnal. "De Nederlandse fans gooiden mijn gouden medaille op het ijs, dus op dat moment, toen ik het voorwerp op het ijs zag vallen, pakte ik de medaille symbolisch op. Dat was heel aardig van ze en ik ben er erg blij mee."

Sablikova houdt van Nederlands publiek

Sablikova werd teleurstellend elfde tijdens haar laatste olympische 5000 meter. Op die afstand won ze in 2010 en 2014 goud. Sablikova was ook succesvol op de 1500 en 3000 meter, waarop ze heerlijke duels uitvocht met schaatsicoon Ireen Wüst. Sablikova werd ondanks de rivaliteit in de armen gesloten door het Nederlandse schaatspubliek.

"Ik was echt verrast voor de start. Want als je ziet dat de Nederlanders de Tsjechische vlag in hun handen hebben, juichen ze niet alleen voor hun concurrenten, maar ook voor mij. Dat moet wel iets betekenen. Ik heb een erfenis achtergelaten voor de sport en voor de mensen", stelde ze terecht.