Het olympisch schaatsseizoen is begonnen en voormalig kampioene Yvonne van Gennip weet als geen ander hoeveel druk de voorbereidingen op de Winterspelen met zich meebrengt. Zelf kende ze flink wat tegenslagen in aanloop naar het toernooi in 1988 en belandde ze drie keer in het ziekenhuis.

"Dat begon natuurlijk met mijn blessure", duikt Van Gennip samen met Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud terug in de tijd naar eind jaren 80. Na een val tijdens een training brak ze haar arm. "Daardoor kon ik niet op de racefiets." Ze kreeg wel een speciale fiets waarop ze haar arm in een andere houding kon houden en ze deed veel aan hardlopen om toch fit te blijven.

Beluister hieronder de aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer en Yvonne van Gennip, de drievoudig olympisch schaatskampioene.

"Maar door die breuk ging ik scheef lopen en kreeg ik last van mijn enkel. Het was telkens een beetje aanpassen." En toen haar arm hersteld was, kreeg ze al snel te maken met een nieuwe kwetsuur. "Ik had een wondje op mijn voet en dat moest ik tijdens de wedstrijd laten afplakken zodat het niet zou ontsteken."

Haar voet zwelde echter zodanig op dat ze haar schaatsen niet meer kon uittrekken en toen ze de pleister van de wond af haalde, spoot het vocht eruit. "Het was nog niet ontstoken. Maar om een infectie voor te zijn, moest ik me laten opereren in het ziekenhuis." Dat was slechts een paar maanden voor de Spelen van 1988 in Calgary.

'Ik reed als een slak'

Voor de operatie moest Van Gennip onder narcose en de ingreep had grote gevolgen. "Toen ik daarna weer voor het eerst het ijs opstapte dacht ik: jemig. Iedereen sjeesde me voorbij en ik was moe. Toen had ik wel een momentje dat ik dacht: wat moet dit worden."

"Maar geleidelijk aan ging het beter." Ze werd Nederlands kampioene en pakte brons op een EK. Dat gaf hoop richting de Winterspelen. In trainingen focuste ze zich alleen nog maar op techniek. "Ik reed eigenlijk als een slak. Puur om dat ijs te voelen."

'Magisch gevoel'

Ze ontwikkelde zich goed en ging uiteindelijk met vertrouwen naar Calgary. "Toen we daar aankwamen, zagen we die vlam branden. Dat was zo'n magisch gevoel", vertelt Van Gennip. Ze kreeg vlinders in haar buik en ging zich met volledige focus voorbereiden op haar race.

Oude breuk

Daarbij kreeg ze last van haar arm, de andere kant dan die ze eerder had gebroken. "Ik merkte het tijdens het slijpen van mijn schaatsen." Ze moest een foto laten maken. "En binnen no-time zat ik in het gips. Bleek dat die andere arm ook gebroken was."

Het was een oude breuk en Van Gennip wilde dat het gips er meteen weer werd afgehaald. "Want ik wist dat ik daardoor anders zou gaan bewegen. Als het een oude breuk is, maakt het toch niet zo veel uit als ik nog twee weekjes langer wacht", zegt ze. "Ik wilde ook dat niemand me met gips zou zien. Dan wist ik dat ik allemaal vragen zou krijgen van de pers en dat er allerlei commotie zou ontstaan."

Drie gouden medailles

Het bleek een goede beslissing, want tijdens haar races voelde ze niks meer van haar arm. Ze won uiteindelijk drie keer olympisch goud op de Spelen van 1988 in Calgary: op de 1500, 3000 en 5000 meter.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer het gesprek aan met ex-topschaatsster Yvonne van Gennip. Zij vertelt over haar grote doorbraak, haar tegenslagen voor de succesvolle Olympische Spelen van 1988 en de onzekerheid over haar uiterlijk in de puberteit. Bovendien blikken ze samen vooruit op het olympisch seizoen.