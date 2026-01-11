Nog minder dan een maand en dan is het alweer tijd voor de Olympische Winterspelen. Nederland grossiert normaal gesproken in medailles dankzij met name uitstekende schaatsprestaties. Schaatslegende Marianne Timmer won zelf drie keer goud op de Spelen en doet in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud een opmerkelijke voorspelling.

Met onder anderen Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Joep Wennemars, Marijke Groenewoud, Joy Beune, Jutta Leerdam en Femke Kok in de gelederen is de kans op flink wat gouden plakken in Milaan groot. Nederland kende al een hoop succesvolle edities van de Winterspelen. De meest succesvolle vond twaalf jaar geleden plaats.

Record uit 2014

In Sochi won Nederland liefst 24 medailles, waarvan acht gouden plakken. Dat aantal olympische titels haalde Team NL ook in 2018 en 2022. Toen viel het aantal zilveren en bronzen medailles echter net iets lager uit. In totaal stokte de teller toen op 20 en - tijdens de meest recente spelen - op 17 medailles.

Als Timmers voorspellingen uitkomen, dan gaan 'we' dat aantal in Milaan volgende maand niet halen. "In totaal kom ik uit op zestien medailles", verwacht Timmer. Hoewel ze nog niet helemaal in haar kaarten laat kijken wat betreft de verdeling, durft ze het aantal per kleur wel op te noemen. "In totaal heb ik zeven goud, zes zilver en drie keer brons."

'Hele mooie Spelen'

Hoewel de totale oogst volgens Timmer wat lager uitvalt dan de vorige Winterspelen, kijkt ze enthousiast uit naar het spektakel in Italië. "Het beloven hele mooie Spelen te worden. We staan er heel goed voor in Nederland", besluit ze.

Wat betreft de schaatsers staan er nog twee interessante testmomenten op het programma. Anna Boersma, die op de Spelen de 500 meter rijdt, is dit weekend actief op de EK afstanden. Twee weken voor de Spelen, van 23 tot en met 25 januari, vindt de laatste World Cup van het jaar plaats. Dan zijn er waarschijnlijk meer Nederlandse olympiërs actief op het ijs.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.