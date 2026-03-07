Topschaatser Jenning de Boo is heel graag in Thialf, waar hij vrijdag de WK sprint won. Voor eigen publiek Jordan Stolz verslaan, daar gaat bijna niets boven. Maar zaterdag mag De Boo schitteren op een andere plek waar hij graag is.

De Boo is geboren in Groningen en hij is fan van de plaatselijke club: FC Groningen. Zaterdag wordt hij in de rust van FC Groningen tegen Ajax gehuldigd in de Euroborg. Die afspraak stond al gepland voor de WK sprint, vanwege zijn twee zilveren medailles op de Olympische Winterspelen (500 meter en 1000 meter). Deze extra gouden WK-plak maakt de huldiging des te feestelijker.

'Mijn cluppie'

Op de site van de club staat: "De Boo is fanatiek FC Groningen-supporter die de wedstrijden het liefst van de Noordtribune bekijkt." Tegen het AD zegt De Boo: "Daar heb ik echt heel veel zin in. Toch mijn cluppie, mijn stad. Volgens mij mag ik zelfs een rondje over het veld maken. Daar heb ik super veel zin in."

Wedstrijden bezoeken zit er vanwege zijn trainingen- en wedstrijdschema niet in. Heel af en toe kan dat, zo legt hij uit. "Ik heb nul balgevoel, kan denk ik twee keer hooghouden. Daar houdt het op bij mij. Maar mijn vrienden zijn wel allemaal fanatiek voetbalfan, hebben allemaal seizoenskaarten. Af en toe kan ik een keertje mee in de zomer, als een van hen niet gaat."

Records

Te hopen valt voor De Boo dat FC Groningen net zo piekt als hij in Thialf. De topsprinter, die ook Europees kampioen sprint is, won drie van de vier afstanden en verbeterde het baanrecord op de 500 meter plus het aantal punten op de sprintvierkamp.

"Ik ben heel goed in één keer pieken, maar moest hier vier keer goed zijn. Dat het me gewoon lukt, had ik niet gedacht", aldus De Boo. De sprinter moest op de Spelen van Milaan op de 500 en 1000 meter genoegen nemen met zilver achter Stolz. "Ik was na de Spelen supergebrand en hongerig. Ik wilde hem heel graag verslaan, zo zei ik net ook tegen hem. Het is jammer dat het niet gelukt is op de Spelen, maar ik kijk daar op geen enkele manier negatief op terug."

Verbaasd

De Boo was trots op zijn prestatie van dit WK. "Ik wist dat hij te verslaan was en op de Spelen zat ik heel dichtbij. Ik heb mezelf verbaasd, maar hij verbaasde me ook een beetje. Dat ik op de laatste 1000 meter met een voorsprong van 1,8 seconde zou starten, dat had ik me begin dit seizoen niet kunnen voorstellen."