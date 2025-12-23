Irene Schouten kwam in 2025 niet in actie op de langebaan. Toch gebeurde er genoeg in het leven van de drievoudig olympisch kampioene. Zo ontdekte ze dat haar zoontje erg ziek was, kreeg ze ruzie met haar coach Jillert Anema en startte ze haar eigen bedrijf. "Het was zwaar, heel erg zwaar."

In een interview met het Noordhollands Dagblad blikt Schouten terug op het afgelopen jaar. Wie als een rode draad door het jaar van de oud-topschaatsster gaat, is haar pasgeboren zoontje Dirk, die in december 2024 geboren werd.

Bewogen jaar met ziek zoontje

Een maand later constateerde Schouten dat er iets mis was met haar zoontje. "We zagen dat Dirk vaak trillende oogjes had. Allerlei medische testen wezen uit: hij heeft een ernstige vorm van epilepsie." Dat betekende dat Schouten de eerste helft van het jaar vaak te vinden was in het ziekenhuis. "Dirk had soms meerdere aanvallen op een dag, we probeerden steeds nieuwe medicatie", zo verklaart de 33-jarige oud-topschaatsster.

Heel het leven van Schouten stond in het teken van zorgen voor Dirk, die een zeer zeldzame mutatie van zijn ziekte bleek te hebben. "Ik heb als schaatser alles gewonnen wat ik wilde winnen, op de Elfstedentocht na. Nu moest alles draaien om Dirk." Daarin sloeg ze soms ook door, zo onthult ze. "De dokters zeiden: Irene, je weet net zo veel als wij. Er zijn een paar wetenschappelijke artikelen en die ken je uit je hoofd. Zo was het ook."

Aan het einde van het jaar gaat het weer beter met Dirk, zo vertelt Schouten. "Toen Dirk aan de zware medicatie zat, was hij zichzelf niet. Hij heeft zelfs een hele tijd niet gelachen. Nu is hij meer zichzelf, is hij veel blijer en alerter. Een van de mooiste momenten van dit jaar was toen hij na lange tijd eindelijk weer lachte. Dirkjan (de man van Schouten, red) en ik stonden echt in de kamer te springen van blijdschap."

'Uitgesproken is het nooit'

Naast haar intensieve zorg voor Dirk, was Schouten ook nog actief op de ijsbaan. In februari van dit jaar reed de schaatsster van Team AH-Zaanlander een marathonwedstrijd in Heerenveen. Ze was echter alleen gestopt op de langebaan. Alleen trad ze destijds niet aan in een schaatspak met de sponsoren van haar team, maar in een zwart pak.

De reden hiervan was een verschil in visie tussen Schouten en haar coach Anema, die via de media nog denigrerende woorden sprak richting zijn succesvolle pupil. Schouten kon het destijds weinig schelen, omdat ze vooral bezig was met de zorg voor haar zoontje. "Ik probeer er niet aan te denken, ook nu niet. Het maakt me alleen maar boos. Negativiteit kon en kan ik niet gebruiken. Nee, uitgesproken is het nooit."

'Nieuwe wereld'

Het jaar van Schouten werd positief afgesloten. Sinds augustus is de schaatskampioene de eigenaresse van vier pilatusstudio's. Samen met haar buurvrouw heeft Schouten een succesvolle sportketen opgezet. "Ik krijg daar veel energie van: personeel aannemen en locaties bezichtigen. Het is een nieuwe wereld die me enorm aanspreekt."

Schouten verklapt dan ook twee grote persoonlijke doelen voor 2026: "Op zakelijk vlak hoop ik dat het goed blijft gaan met de pilatesstudio’s. Maar dat Dirk stapjes blijft maken, dát is echt mijn allergrootste wens."