Wie de naam van Irene Schouten hoort, zal ongetwijfeld direct aan schaatsen moeten denken, maar de laatste tijd houdt de drievoudig olympisch kampioene zich bezig met een hele andere vorm van sport. Op dat vlak bereikte de voormalig topschaatsster dit weekend een bijzondere mijlpaal.

Schouten reed begin dit jaar nog een marathonwedstrijd en wilde na haar vertrek bij de schaatsploeg van Jillert Anema een eigen team beginnen, maar zette dat project noodgedwongen stil vanwege de gezondheid van haar zoon Dirk, die in december vorig jaar geboren werd.

Dat betekent niet dat Schouten niets onderneemt, want ze stort zich de laatste tijd volledig op een ander bijzonder project. Ze zette een keten van sportscholen op waar de methode reformer pilates wordt toegepast. Dat gaat voorlopig erg goed, want er zijn inmiddels al vier locaties waar dat gedaan kan worden en op dat vlak beleeft Schouten dit weekend de volgende mijlpaal.

Vooralsnog kon de keten alleen nog maar gevonden worden in Enkhuizen, Hoorn, Volendam en Hoogkarspel, maar binnenkort is ook Wognum aan de beurt en die plek zorgt voor een unicum. "Big news! De allereerste RFRMR franchisevestiging!", schrijft het bedrijf van Schouten op Instagram. Het vertrouwen in de twee nieuwe eigenaren van de vestiging is groot. "Super trots zijn wij om het avontuur aan te gaan. Jong, ambitieus en ondernemend. De perfecte match!"

OKT

Schouten is nog altijd de regerend olympisch kampioene op liefst drie onderdelen. In 2022 pakte ze goud op de 3000 meter, de 5000 meter en de mass start. Ze zal in februari dus afstand doen van haar status als titelhoudster. Het is nog niet bekend welke Nederlandse rijders haar op die afstanden kunnen gaan opvolgen. Dat wordt komende week tijdens het OKT duidelijk. Daar strijden de beste Nederlandse schaatsers om de startbewijzen voor de Spelen in Milaan.

