De tijd van kerstborrels is weer aangebroken en daar weet Irene Schouten wel raad mee. De Nederlandse ex-topschaatsster is sinds kort zeer actief in de pilates-business en ook daar was het feest. De drievoudig olympische kampioene wist de show te stelen met een wel heel opmerkelijke actie.

Schouten had het duidelijk naar haar zin, want ze giert het uit als ze oefeningen doet tijdens de kerstborrel op tafel. Het bedrijf wat ze zelf oprichtte dit jaar, RFRMR - verwijzend naar Reformer Pilates, was ook uitgenodigd. Nadat diverse vrouwen hun kunsten lieten zien, moest ook de regerend olympisch kampioene op de 3 en 5 kilometer eraan geloven. Op handen en knieën deed ze een trainingsoefening voor haar onderrug. Andere vrouwen maakten splits en nog geavanceerdere bewegingen.

'Wat hebben we genoten'

'Wat hebben we genoten van het teamuitje met alle instructeurs. En eerlijk is eerlijk, je haalt de teacher wel uit de pilatesstudio, maar de pilates niet uit de instructeur', schreef het bedrijf van Schouten op Instagram, begeleid door diverse filmpjes. De reacties zijn bijzonder enthousiast.

Olympisch kampioene

Schouten won op de vorige Winterspelen liefst drie keer goud. Op de drie kilometer, de vijf en de mass start bleek ze de beste ter wereld. Ze besloot vervolgens om die prestaties niet te verdedigen en te stoppen met topsport. Dat deed ze na de WK afstanden in Calgary 2024. Ook daar won ze drie keer goud: op de drie kilometer, de mass start en met de ploegenachtervolging was ze de beste. Op de 5 kilometer werd ze toen afgetroefd door landgenote Joy Beune.

Sindsdien werd Schouten voor het eerst moeder, van zoontje Dirk, en deed ze een korte poging om terug te keren in het marathonpeloton. Mede omdat de kleine Dirk met de nodige medische aandoeningen kampt, zag ze af van een rentree op het hoogste niveau. De zorg voor haar zoontje gaat voor. Nu heeft ze zich op Reformer Pilates gestort.

