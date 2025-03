Schaatskampioenen Femke Kok, Kjeld Nuis en Jenning de Boo bezorgen zieke kinderen 'indrukwekkende dag'

De Nederlandse topschaatsers zijn klaar voor dit seizoen. Na de WK afstanden en de daaropvolgende Zilveren Bal is het tijd voor vakantie. Toch kwam Schaatsteam Reggeborgh nog eenmalig samen, voor een goed doel.

Wereldkampioenen Femke Kok en Jenning de Boo bezochten samen met Kjeld Nuis, Patrick Roest en Marcel Bosker het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Daar zijn ze bezig om kinderen met kanker te genezen. 'Het was een mooie, indrukwekkende middag voor de Reggeborgh schaatsers', aldus de ploeg. Kok omschreef het als 'mooie dag'.

'Wat een plek, allemaal toppers hier', schreef Nuis met een hartje op zijn eigen Instagram. Hij deelde beelden van hemzelf waarop hij een balletje trapt met een kind. Nuis is dus niet alleen goed op ijzers. Hij en zijn collega's deden mee aan een programma dat zieke kinderen stimuleert om te blijven bewegen.

En met Team Reggeborgh heb je dan goede voorbeelden in huis. 'Dank je wel dat jullie er waren', reageert het Prinses Máxima Centrum. In de comments regent het ook groene, oranje en rode hartjes. 'Het was fantastisch, we hebben allemaal enorm genoten', schrijft iemand eronder.

Roest laat zijn gezicht zien

Op de gezamenlijke foto prijkt ook het vrolijke gezicht van Patrick Roest. Dat is een goed teken, want de schaatser kende een horrorseizoen wegens aanhoudend fysiek ongemak. Het zorgde ervoor dat hij nauwelijks competitief in actie kwam. "Mijn lichaam werkt niet mee", sprak Roest voordat hij zich afmeldde voor de NK afstanden.

Voor twee teamgenoten van hem was het juist een onvergetelijk seizoen. Femke Kok werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen op de 500 meter. Diezelfde afstand won Jenning de Boo bij de mannen, waarmee hij de onverslaanbaar geachte Jordan Stolz de baas was. Ook was er zilver op de dubbele sprint voor beide Reggeborgh-sprinters.

Nuis was al blij dat hij aan de WK afstanden mee kon doen. Bij de laatste World Cup trapte hij uit woede op een plastic stoel, wat hem een gapend gat in zijn hiel opleverde. Nuis was op tijd fit voor het eindtoernooi in Hamar, maar kon geen potten breken. Kort na de WK werd hij aangereden op zijn fiets: