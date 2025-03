Schorre Jenning de Boo deelt over wereldtitel-feestje: 'Laten we het maar mooi en correct houden'

Jenning de Boo begon aan de WK afstanden in de hoop eindelijk op een echt belangrijk moment de dominante Amerikaan Jordan Stolz te verslaan. Dat lukte: de Groninger werd wereldkampioen 500 meter. Ook was er nog zilver op de 1000 meter. Bij 'Bar Laat' vertelde hij maandagavond over zijn prestaties.

De eerste vraag aan de topsprinter was hoe vaak hij al zijn race op de 500 terug heeft gezien. "Honderd keer nog niet", zo verwijst De Boo naar een eerder interview waarin hij dat getal noemde.

"Ik denk dat ik redelijk naar de twintig keer ga. Mijn coach Gerard van Velde zei dat het de beste rit uit mijn leven was, tot nu toe. Daar sluit ik me bij aan. Dit gaat richting de perfecte rit."

Trots

Vervolgens legt de rijder van Team Reggeborgh zijn plak op tafel. "Dit is mijn trots", zegt hij erbij. "Schaatsen is een technische sport. Als ik mezelf zie rijden, kijk ik naar technische dingen. En als je weinig minpunten bij jezelf ziet, dan geeft dat een gevoel van trots."

Johan Derksen deelt lelijke sneer uit aan vader van Joep Wennemars: 'Erben was heel boos op mij' De mannen van Vandaag Inside hebben wat glimpen opgevangen van het schaatstoernooi WK afstanden in Noorwegen. En daar viel gast Valentijn Driessen geen schaatser op, maar een schaatsvader: Erben Wennemars. En dan wel in negatieve zin.

Jordan Stolz

Hoe reageerde Stolz op zijn onttroning? De 20-jarige Amerikaan had al zijn zes eerdere races bij de WK afstanden gewonnen."Stolz was sportief. Hij en zijn coach hebben me gefeliciteerd", zegt De Boo.

Het hele schaatsseizoen had Jenning de Boo één missie: sneller schaatsen dan Jordan Stolz. Dit weekend deed hij precies dat tijdens het WK, en nam de Amerikaan zijn wereldtitel af. #BarLaat pic.twitter.com/eV9LF1VDGl — Bar Laat (@barlaat) March 17, 2025

"Hij weet dat hij in iets mindere doen is. Hij was na de World Cup in Milwaukee best ziek geweest. Dat zag je ook in Heerenveen, waar ik van hem won. Maar deze titel voelt heel terecht. Deze nemen ze niet meer van me af."

Schaatslegende Ireen Wüst onthult geheime ontmoetingen 'na sluitingstijd': 'Ik wilde niet dat het bekend zou worden' Ireen Wüst sloot haar imposante schaatscarrière af met een enorme zwik titels, waaronder vijftienmaal goud bij de WK afstanden. Het jaar 2009 was een van haar mindere seizoenen. Daarover doet de Brabantse legende nu een boekje open.

Feestje

De Boo sprak met een enigszins schorre stem. Dat hing samen met het feestje dat hij in Hamar vierde. "Misschien hoor je het al een beetje aan mijn stem", verklaart hij. "We waren zaterdag al klaar. Ik ben met een paar sprinters een drankje gaan doen. Een drankje ja, laten we het maar mooi en correct houden."

Zwangere Ireen Wüst op de vingers getikt na ongekend Nederlands succes: 'Doe voorzichtig!' Ireen Wüst was vrijdagavond getuige van een stukje Nederlandse sportgeschiedenis. Jenning de Boo en Femke Kok werden wereldkampioen op de 500 meter. Het was voor het eerst dat dat Nederland lukte. Uiteraard moest dat gevierd worden.

Talent

Nu De Boo meerdere keren te snel bleek voor Stolz, dringt de vraag zich op: wie van de generatiegenoten heeft meer talent? Voormalig wereldkampioen sprint Kai Verbij vertelt in de schaatspodcast van Sportnieuws.nl hoe hij naar die zaak kijkt.

"Ik denk dat Jenning meer talent heeft op natuurlijke snelheid, dat hij daar meer gevoel voor heeft dan Jordan. Hij is dan weer technisch begaafd, zijn kop is ook goed en hij werkt er ontzettend hard voor", aldus Verbij, die bezig is met een comeback.