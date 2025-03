Wereldkampioene Femke Kok deelt exclusieve beelden van 'vreselijk zenuwslopend moment'

Femke Kok werd vrijdag wereldkampioen op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. Nu ze weer thuis is blikt ze nog eens terug op alle spanning en sensatie die ze in Noorwegen beleefde. Daarbij deelt ze exclusieve beelden.

Kok neemt haar TikTok-volgers mee in het moment waarop ze wist dat ze wereldkampioene was. De 24-jarige topschaatsster was al in rit zeven aan de beurt en moest dus nog lang afwachten wat haar concurrentie zou doen.

Dat was extra spannend voor haar omdat ze zelf geen goed gevoel overhield aan haar race. Ze zette een tijd van 37.50 neer. "Eigenlijk ging alles slecht", zei ze na afloop bij de NOS. Kok hoopte het baanrecord op de 500 meter in Hamar te verpulveren, zoals ze tijdens de laatste World Cup ook in Thialf deed, maar dat lukte haar niet.

Afwachten

Ze kon dus niets anders dan wachten en hopen dat de schaatssters na haar niet sneller reden. Kok deelt daarvan exclusieve beelden vanaf het middenterrein. "Vreselijk zenuwslopen moment", schrijft ze erbij. "Je moet afwachten of je tijd goed genoeg is om wereldkampioen te worden."

Als ze eenmaal weet dat ze het goud heeft gepakt vliegt ze meteen haar coach Gerard van Velde in de armen. Jutta Leerdam kwam het dichtst bij de tijd van Kok op de 500 meter. Zij was slechts 19 honderdsten langzamer dan haar landgenote.

Zilver 1000 meter

Kok was op zaterdag ook nog succesvol op de WK. Toen pakte ze het zilver op de 1000 meter. Wederom was ze net iets sneller dan Leerdam. Het goud op dat onderdeel ging naar de Japanse topfavoriete Miho Takagi.

Misselijk

Toen zat Kok ook in spanning toe te kijken. Ze was op dat moment ook nog eens 'kotsmisselijk'. "Dus ik dacht als ik me zo voel dan kan het nooit genoeg zijn voor het podium, maar dat was wel zo. Ik snap niet wat er is gebeurd", lachtte ze na afloop.

De misselijkheid is ook een gevolg van haar valpartij tijdens een training op donderdag. "Ik viel en moest mezelf opvangen. Daardoor doen de spieren in mijn nek heel veel pijn. Dat voelt niet lekker. Maar ik klaag er niet over, want als ik van tevoren had geweten dat ik tweede kon worden had ik daarvoor getekend."